Canicule : se baigner dans la Moselle ou la Seille n'est pas forcément une bonne idée

Il a fait chaud ce mercredi, et ce n'est pas fini : on attend jusqu'à 41 degrés à Metz ce jeudi. La tentation est grande d'aller se jeter à l'eau, mais attention : la plupart des cours d'eau sont interdits à la baignade.

Magny, Metz, France

39,7 degrés à Metz, 41 degrés à Vassincourt dans la Meuse : des records de chaleur ont été battus ce mercredi en Lorraine. Avec cette canicule, on a envie d'aller prendre le frais au bord d'une rivière, voire même de se jeter à l'eau. Sauf qu'en Moselle, il n'y a que 17 endroits où la baignade est autorisée.

Serviettes de plage et lunettes de piscine

A Magny, au Sud de Metz, l'interdiction ne décourage pas les mosellans. Un petit barrage sur la Seille, un pont et une "plage" ombragée, il n'en faut pas plus pour Maxence Laura et leurs amis, venus avec leurs maillots de bain. Mélissa a même prévu les lunettes de piscine. "C'est trop bien ! D'abord je marche, et après je plonge".

Il n'y a que 17 sites de baignade en milieu naturel autorisés en Moselle © Radio France - Nolwenn Quioc

L'eau est fraîche, voire "bien froide" pour Maxence... "Mais ça fait du bien !" En revanche, l'eau est un peu trouble, "elle est sale, il y a des algues" précise Mélissa. Peu de visibilité dans l'eau, ça rend un éventuel sauvetage compliqué. A cet endroit, la baignade n'est pas autorisée. "J'aime bien ce qui est interdit. C'est gratuit, et on n'a pas besoin d'aller à la piscine" explique Nicolas. Ou jusqu'à Woippy, la plage surveillée la plus proche. "Et puis on fait attention" ajoute Alexia.

Baignade périlleuse

Mais à l'abri des regards, certains n'hésitent pas à plonger depuis le pont. Une activité formellement interdite précise VNF, Voies navigables de France, en raison du risque de chute mortelle sur des blocs de béton, ou sur des rochers, car les rivières et canaux de la région sont particulièrement peu profonds. Sans compter les courants, le risque d'hydrocution ou de contamination par des bactéries, qui rendent la baignade particulièrement périlleuse. Mais si tout se passe bien, dès l'an prochain, on devrait pouvoir se baigner dans la Moselle à Metz.