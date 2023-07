Canicule : sept départements en vigilance orange, des pics de température attendus

Outre les Alpes-Maritimes, en vigilance orange canicule depuis le 9 juillet, six autres départements passent à ce niveau ce mardi à midi : les Alpes-de-Haute-Provence, la Haute-Corse et la Corse-du-Sud, les Pyrénées-Orientales , le Var et le Vaucluse. Un dôme de chaleur est actuellement localisé au-dessus de l'Italie et Météo France s'attend à enregistrer un pic de chaleur "dans le sud du pays" avec "un thermomètre qui indiquera souvent entre 34 et 38 degrés", voire davantage.

"Les 40 degrés seront atteints sur l'intérieur de la Provence, de la Corse , mais également dans les Pyrénées-Orientales et probablement dans le Tarn et l'Isère ", estime Météo France . Ce mardi matin à 7h40, le thermomètre affichait déjà 19,7°C à L'Alpe d'Huez (Isère) à 1.860 mètres d'altitude. D'habitude, la température matinale s'y situe autour de 9°C.

"Les températures que nous vivons en ce moment ne sont pas des températures normales", mais "la preuve de ce dérèglement du climat qui malheureusement s'accélère", a réaffirmé ce mardi matin le ministre de la Transition écologique. "Le dérèglement climatique, conséquence de nos activités humaines, conduit à ce qu'on ait d'ores et déjà cinq fois plus de vagues de chaleur en moyenne qu'il y a 30 ans, a rappelé Christophe Béchu. Et les experts disent qu'on va encore multiplier par deux entre maintenant et le milieu du siècle."

L'an dernier, la France a connu 33 jours de canicule. Mi-juillet 2022, le pays connaissait sa deuxième vague de chaleur estivale au niveau national. Ce n'est pas encore arrivé en 2023 car le nord du pays est relativement épargné par ce dôme de chaleur, même si les températures sont très au-dessus des normales de saison.

Hors de France, la barre des 40°C a été largement franchie lundi en Espagne, en Grèce et en Italie. Le mercure a notamment dépassé les 44 degrés dans plusieurs villes d'Andalousie et 43 en Sicile. Le pic de chaleur est attendu ce mardi en Sardaigne, où la température pourrait frôler les 48°C.