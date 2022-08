Canicule : seuls le Gard et le Vaucluse restent en alerte orange

La vague de chaleur qui touchait depuis plusieurs jours le quart Sud-Est s'atténue. Ce samedi matin, il ne reste que deux départements en vigilance orange canicule, le Gard et le Vaucluse. Ils étaient encore neuf hier soir. Malgré tout, les températures seront encore élevées aujourd'hui autour de l'arc méditerranéen. Il pourra encore faire entre 35 et 38 degrés. Ailleurs, l'accalmie se confirme avec des températures minimales en baisse sensible qui ne dépassent plus les 20 degrés.

Les températures repartiront à la hausse dès la fin du week-end. Demain dimanche, Météo France prévoit jusqu'à 35 degrés dans le Sud-Ouest. Ce nouveau coup de chaud touchera la moitié nord du pays le lendemain, lundi. Si ces prévisions se confirment, la sécheresse s'aggravera encore.

