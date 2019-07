Canicule : tous les records de chaleur battus en Champagne-Ardenne

Reims, France

Comme un peu partout en France, c'est du jamais vu. Les records absolus de températures sont tombés les uns après les autres dans la journée de jeudi 25 juillet aux quatre coins de l'ex région Champagne-Ardenne. Et c'est dans la Marne et l'Aube, qu'il a fait le plus chaud. Avec des records absolus de températures maximales battus dans la Marne : 42,2 degrés à Sommesous; 41,3° à Mourmelon-le-Grand, 41,7° à Frignicourt.

"Des records absolus c'est à dire que ce sont des températures maximales observées les plus élevées sur un site, sur une station météo depuis leur création", précise Thiery Beaudenon, chef du centre météorologique de Reims. Il s'agit d'une canicule exceptionnelle non pas par sa durée, mais par son intensité. Des records ont également été battus dans l'Aube avec 42,3° relevés, et dans les Ardennes avec 41,3 degrés enregistrés à la station de de Juniville, et 39,2° enregistrés à Charleville-Mézières.

Des records de températures minimales battus également

Des records de températures minimales ont également été battus au petit matin ce vendredi : 22, 6 degrés à Charleville-Mézières ou encore 24,2 degrés à Chouilly dans le vignoble Champenois.