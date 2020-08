Canicule : on trouve le frais à la patinoire de Louviers

La patinoire n'est pas encore ouverte que déjà une file d'attente se forme devant l'entrée et une fois à l'intérieur, le contraste est saisissant : 12 degrés dans la patinoire, 37 degrés dehors. Glacéo est toutefois loin de faire de plein, moins d'une centaine de personnes en ce vendredi après-midi malgré un tarif unique de 4,50 euros. Des patineurs "freestyle" venus de toute la France ont investi la glace, profitant du fait que la patinoire Glacéo de Louviers soit une des rares ouvertes l'été en France, qui plus est en période de crise sanitaire.

Les freestylers venus de toute la France répètent leurs figures sous la houlette de Thomas, du club des Virtuals du Havre © Radio France - Laurent Philippot

Katel patine en tee-shirt, "c'est sympa" et sa mère Johanne profite elle aussi de la fraîcheur "ça fait du bien, c'est vrai" dit-elle, mais elles sont surtout venues parce qu'elles sont des licenciées du club et que ça leur manque trop. Emmanuel pousse son fils Téo, 4 ans, derrière son déambulateur. Venu du Mesnil-Esnard et ancien hockeyeur des Dragons de Rouen, "il y a plus de trente ans" sourit-il, nostalgique, il apprécie la température intérieure "40 degrés, on est bien content de profiter un peu du frais".

Reportage sur la glace de la patinoire de Louviers de Laurent Philippot, qui a chaussé les patins Copier

Accoudés à la rambarde de la piste familiale, Olivier et Catherine, originaires de Gaillon, regardent leur petit-fils évoluer sur la glace. "Ça fait trois jours qu'il vient" explique le papy, "avec la chaleur, c'est un bon compromis" enchérit la mamy, qui a gardé sa doudoune légère "je ne savais pas quelle température il allait faire" justifie-t-elle.

On est bien ici, il fait frais, on a même remis les gilets, on remettra les shorts en sortant - Nathalie, patineuse en sortie familiale

Ils sont quelques uns à profiter de Glacéo, une des rares patinoire ouvertes l'été en France © Radio France - Laurent Philippot

Mais avec la canicule, il faut surveiller la glace car "on a de grandes baies vitrées où l'isolation est beaucoup moins performante que les murs" explique mission de Valéry Ottenin, agent polyvalent, "il faut donc pousser plus les compresseurs pour avoir une glace plus dure". La glace est maintenue à une température de -4 degrés. Conséquence de la chaleur, il faut mettre un peu plus d'eau mais "en vingt minutes, on arrive à rectifier le tir. À chaque surfaçage, on retire une tonne de neige et on remet 1.000 litres d'eau" détaille-t-il.

Masque et gants obligatoires

Avec le coronavirus, le port du masque est obligatoire et à la fin d'une séance, il est un peu humide. Les gants aussi car "les gens touchent les rambardes, les poignées de porte" explique Mathieu Buttard.

Désinfection systématique des patins après chaque location © Radio France - Laurent Philippot

La jauge de la patinoire est aussi limitée à 200 patineurs en même temps, contre 1.000 en temps normal et la réservation est obligatoire à Glacéo pour profiter des joies de la glisse.