Canicule : un pic à 39° dans le sud de la Drôme et de l'Ardèche

Comme prévu, ce lundi a été la journée la plus chaude de l'année en Drôme et en Ardèche : 39°2 relevés par Météo France à la station de Montségur-sur-Lauzon dans le Sud Drôme, 39° à Vinsobres. Côté Ardèche, c'est à Saint-Laurent-du-Pape dans la vallée de l'Eyrieux qu'il a fait le plus chaud avec 38°9, suivi par Grospierres avec 38°2. Dans les villes, la température a dépassé 36° à Valence et Montélimar, 34° à Annonay.

ⓘ Publicité

Le record est à plus de 43° en Sud Ardèche

Ce ne sont pas des températures historiques. Il a fait plus de 40° en juillet 2022. Les records datent de juin 2019 avec 43°2 à Grospierres et 42°3 à Orgnac-l'Aven dans le Sud Ardèche.

Ce mardi, le vent de Sud devrait rendre cette chaleur plus supportable, sauf dans le Diois qui restera à l'écart de ce flux d'air et où les températures pourraient approcher les 40°. En soirée, une dégradation orageuse est attendue, elle pourra être intense sur le nord de nos départements.

La Drôme et l'Ardèche restent en vigilance jaune canicule. Tandis que dix départements sont en vigilance orange.