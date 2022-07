La vague de chaleur, marquée par un épisode caniculaire dans la vallée de la Garonne et la basse vallée du Rhône, se poursuit en France. Une baisse des températures est prévue jeudi et vendredi, avant que le thermomètre ne reparte à la hausse dès dimanche, avec un pic de chaleur lundi 18 juillet.

Canicule : un pic de chaleur lundi prochain, des températures jusqu'à 40°C à Paris et 42°C dans le sud-ouest

Les fortes chaleurs se sont installées sur la façade atlantique, le sud-ouest et le centre-est du Pays. Selon Météo France, une légère baisse des températures devrait être observée jeudi et vendredi, avant que les températures ne repartent à la hausse à partir de dimanche.

L'épisode caniculaire autour de la vallée de la Garonne et de la basse vallée du Rhône se poursuit et la vigilance orange "canicule" est maintenue sur les 7 départements suivants : Gironde, Lot-et-Garonne, Tarn-et-Garonne, Haute-Garonne, Tarn, Ardèche et Drôme.

Dans ces départements, les températures maximales seront généralement comprises entre 36 et 38°C. Des pointes voisines de 40 °C sont attendues dans le sud-ouest jeudi après-midi.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Après une légère baisse des températures vendredi, un pic de température est attendu pour lundi 18 juillet, avec des relevés qui seront susceptibles d'atteindre les 40°C en Ile-de-France et les 42°C dans le sud-ouest de la France.

Les températures sont censées baisser à partir de mardi 19 juillet, selon Météo France. Cependant, il est pour le moment impossible de prévoir s'il s'agit de la fin de cet épisode de fortes chaleurs.

Cet épisode de chaleur vient s'ajouter aux 44 vagues de chaleur déjà recensées par Météo France depuis 1947 et dont la majorité est survenue après 1989. Ces 35 dernières années, on recense 3 fois plus de vagues de chaleur que les 35 années précédentes.