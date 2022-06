Météo: un record de chaleur pour un mois de juin battu en Ile-de-France ce samedi

La journée s'annonçait chaude ce samedi 18 juin 2022 et elle l'a été. Mais les modèles de Météo France anticipaient en Ile-de-France un pic vers les 40 degrés et qui aurait pu battre les records de chaleur pour un mois de juin. Il n'en a rien été même si un record a bien été battu dans la région, en Seine-et-Marne, à Nemours.

La station située dans cette commune a relevé au plus fort de la journée 38,7 degrés à l'ombre. Le record était inférieur de deux dixièmes, à 38,5 degrés le 27 juin 2011, depuis le début des relevés en 1990. C'est souvent dans cette partie de l'Ile-de-France que le mercure grimpe le plus.

Des modèles trop pessimistes ?

Les températures maximales en Ile-de-France relevées par Météo-France ce samedi se situent entre 35 et 39 degrés. On a atteint par exemple dans nos différents départements :

À Paris-Montsouris : 36,7 degrés (le record est à 37,6 degrés en juin 1947)

À Orly (Val-de-Marne), 36,1 degrés

À Trappes (Yvelines), 36,0 degrés

À Roissy (Val-d'Oise), 35,3 degrés

À Dourdan (Essonne), 37,6 degrés

À Fontainebleau (Seine-et-Marne), 38,5 degrés (égalant le record de juin 2011)

Globalement, les températures n'ont pas franchi le seuil des 40 degrés, comme Météo France l'avait d'abord annoncé. "Il y a quelques jours, les modèles remontaient trop d'air chaud sur la région parisienne. Au vu des derniers modèles, on était plutôt à 38, 39 degrés pour Paris et à l'observation on était à 36, 37 degrés, constate Frédéric Long, prévisionniste de Météo-France. D'une part, les modèles ont surestimé la remontée d'air chaud et d'autre part, ils le faisaient remonter trop au nord. Mais la sensation de chaleur était bien présente sur la région."

à lire aussi Météo : découvrez les communes où des records de température ont été battus ce samedi

Une autre hypothèse est avancée : le ciel de Paris n'était pas très clair, "peut-être que des particules de pollution et de sable de l'atmosphère ont atténué le rayonnement du soleil".