Canicule : un tiers de la France en vigilance rouge ou orange, des records de chaleur attendus

Ce vendredi, l'intégralité de la France est concernée par cette vague de chaleur inédite à cette période de l'année. Tous les départements vont afficher des températures de 30 degrés ou au-delà, selon les prévisions de Météo France ce vendredi. Alors que la journée s'annonce comme étant la plus chaude de la semaine dans le sud de la France, il va faire chaud également dans la partie nord.

La vigilance rouge, niveau le plus élevé du "plan national canicule", commencera ce vendredi à partir de 14h dans 12 départements situés dans le sud-ouest et la façade Atlantique : Charente, Charente-Maritime, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Deux-Sèvres, Tarn, Tarn-et-Garonne, Vendée et Vienne.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

25 départements sont également placés en vigilance orange, soit un total de 37 départements concernés par cette canicule d'une précocité jamais-vue. 18 millions de personnes sont concernées par les témpératures qui vont atteindre, voire dépasser les 40°C sur un grand quart sud-ouest, selon Météo France.

Jeudi dans l'Hérault, à Saint-Jean-de-Minervois, le thermomètre a déjà grimpé à 40°C : un record de précocité pour la France métropolitaine hors Corse, selon Météo-France. Samedi, des records absolus pourraient tomber sur l'axe Landes, Poitou-Charentes, Vendée.

Vigilance rouge

Le ministère de la Santé a activé un numéro gratuit Canicule info service (08.00.06.66.66) afin de répondre aux interrogations et donner des conseils et celui de l'Éducation a annoncé que les écoliers et collégiens des 12 départements en rouge pourront rester chez eux vendredi.

La ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, sera dans la Vienne, placée en vigilance rouge, à partir de 9h30 pour "faire un point de situation sur la mobilisation des services de l'Etat" face aux "risques liés à la canicule", d'abord à la préfecture puis dans un Ehpad de Poitiers, avant de se rendre dans la commune voisine de Smarves où elle tiendra un point presse en fin de matinée.

à lire aussi Canicule : que signifie la vigilance rouge ?

La préfecture de Nouvelle-Aquitaine interdit dans 5 de ses départements tous les rassemblements dans les lieux publics en extérieur dès 14h, heure de l'entrée en vigueur de la vigilance rouge. Est concernée dans le détail, selon l'arrêté préfectoral, "la tenue de toute manifestation publique, revendicative, festive, sportive ou commémorative, en extérieur". Cette mesure touche aussi toutes les manifestations prévues dans des établissements non climatisés recevant du public.

Les départements concernés sont la Gironde, les Deux-Sèvres, la Vienne, la Charente et le Lot-et-Garonne.

Vague de chaleur la plus précoce depuis 1947

L'Hexagone est touché depuis mardi par cette vague de chaleur précoce, arrivée du Maghreb via par la péninsule ibérique. Les températures ont grimpé en flèche dans toute l'Espagne le week-end dernier, avec des pointes allant jusqu'à 43 degrés et de premiers feux de forêt. Dans le nord de l'Italie, l'eau est rationnée dans plusieurs villes de la Plaine du Po et la Lombardie se prépare à déclarer l'état d'urgence face à une sécheresse record menaçant les récoltes.

"C'est la vague de chaleur la plus précoce jamais enregistrée en France" depuis 1947, indique Matthieu Sorel, climatologue à Météo-France. "De nombreux records mensuels voire absolus (...) devraient être battus dans plusieurs régions", dit-il, y voyant un "marqueur du changement climatique". C'est la quatrième fois -et le plus tôt dans la saison- que la vigilance rouge canicule est utilisée depuis la mise en place du dispositif après les leçons tirées de la canicule historique de 2003 qui avait fait plus de 15.000 morts en France.

Avec la chaleur, la qualité de l'air s'est en outre détériorée en Ile-de-France ainsi que dans plusieurs départements d'Occitanie, de Paca et des Hauts-de-France. Dans le Bas-Rhin et le Haut-Rhin, les usagers de la route sont invités à réduire leur vitesse de 20 km/h, notamment sur les autoroutes, en raison d'un épisode de pollution à l'ozone lié à la canicule. En Ile-de-France, la vitesse maximale des véhicules devra être réduite de 10 km/h.

De leur côté, les pompiers en alerte guettent les départs de feu, favorisés par la chaleur et l'assèchement de la végétation. Par ailleurs, climatiseurs et ventilateurs font grimper la consommation d'électricité, obligeant la France à importer, selon RTE.