Canicule : "Une casquette et on boit un coup souvent" témoignent des agents de voirie à Château-Gontier-sur-Mayenne

Château-Gontier, France

En raison de la canicule en Mayenne, les horaires de Philippe et Ludovic ont changé depuis cinq semaines. Ces deux agents de voirie travaillent de 6h à 14h afin d'éviter au maximum les pics de chaleur. Car il faut bien le dire, le duo travaille à l'extérieur tous les jours. Avec leur camion, Philippe et Ludovic repeignent la signalisation au sol dans les rues de Château-Gontier-sur-Mayenne.

"C'est assez usant pour l'organisme, donc travailler le matin c'est plus intéressant au niveau du confort de travail" explique le premier. "Il n'y a pas beaucoup d'ombres, et dans les villes, la chaleur reste. On a des bouteilles d'eau à disposition au sein de l'atelier municipal" poursuit le travailleur qui ne ménage pas sa monture. En plus de leurs gilets jaunes et des chaussures de sécurité, l'accessoire obligatoire c'est la casquette. Et s'il apprécie lui aussi l'aménagement de ses horaires de travail par rapport à la canicule, cette dernière implique aussi un autre rythme de vie. "Avec les premières chaleurs ça commence à tirer, après la vie de famille le soir c'est chaud. Quand on se couche tard et que le matin le réveil sonne tôt ..." souffle Ludovic.

"Travailler le matin c'est plus intéressant au niveau du confort de travail" Copier

Avec le soleil, les routes peuvent souffrir. Le boulot de ces deux agents est donc important. "On apporte un service public donc on se doit d'être présent sur le terrain et de s'adapter à la chaleur. On met des choses en place pour faire face à ça" déclare Philippe. La peinture utilisée pour le marquage au sol est une peinture à l'eau, utilisée depuis janvier par la ville de Château-Gontier. Elle est plus résistante, et plus écolo !