Canicule : vigilance orange activée pour l'Ardèche et la Drôme

La liste des départements touchés par l'alerte canicule s'allonge : 28 au total . Ce vendredi après-midi, en plus des 19 départements déjà concernés, Météo France en ajoute 9 autres dont la Drôme et l'Ardèche. La vigilance orange s'applique à partir de ce samedi à 12h.

Températures élevées durant la nuit

Ce vendredi après-midi, il a déjà été relevé 35.6°C à Aubenas et 35.5°C à Montélimar. Les températures maximales vont gagner quelques degrés. En vallée du Rhône, on devrait atteindre les 36 à 38°C, voire localement 39°C ce samedi. Dimanche, les températures seront comprises entre 37 et 40°C voire localement 41°C. Et surtout, c'est ce qui a fait basculer la décision des météorologues , les températures minimales ne descendront plus au-dessous de 20°C à partir de la nuit de samedi à dimanche.

Cet épisode de fortes chaleurs devrait se poursuivre jusqu'en milieu de semaine prochaine au moins.