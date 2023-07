Canicule : vigilance Orange maintenue dans les Alpes-Maritimes

Depuis vendredi, les températures ne cessent de monter dans les Alpes-Maritimes et même la nuit il fait chaud jusqu'à 27° degrés à Menton. Météo France maintient la vigilance Orange Canicule encore ce lundi. La chaleur persistera avec des températures stables : minimales nocturnes entre 21 et 25°c sur la bande littorale, maximales entre 31 et 34°c du littoral aux vallées.

ⓘ Publicité

Près de 34° à Pégomas

Ce dimanche après-midi le mercure est monté jusqu'à 33,8° à Pégomas indique Météo France. A Tende, il a fait aussi jusqu'à 31°. Ces températures maximales sont 3 à 4° au-dessus des normales de saison d'après Météo France.

Les personnes vulnérables sont particulièrement exposées au risque de déshydratation : veillez sur vos proches les plus fragiles. Eviter de sortir les plus jeunes enfants aux heures les plus chaudes.