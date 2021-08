Canicule : vigilance orange sur le Var et les Alpes-Maritimes

Les deux du Var et des Alpes-Maritimes ont été placés ce jeudi avec l'Ardèche en vigilance orange canicule par Météo France, rejoignant la Drôme et les Alpes-de-Haute-Provence.

L'épisode de fortes chaleurs se confirme sur le département des Alpes-Maritimes et sur le Var, avec des températures ayant atteint 31 à 35 degrés en plaine, jusqu'à 36-37 degrés localement. Météo France a donc placé ce jeudi les deux départements ainsi que l'Ardèche, la Drôme et les Alpes-de-Haute-Provence en vigilance orange canicule et évoque un phénomène limité dans le temps, mais qui va nécessiter une vigilance particulière pour les personnes sensibles ou exposées, d'autant que le thermomètre reste au-dessus des 20 degrés la nuit.

La préfecture des Alpes-Maritimes donne ainsi plusieurs conseils, comme maintenir son logement au frais (et notamment fermer fenêtres et volets la journée), boire régulièrement de l'eau, essayer de se rafraîchir et se mouiller le corps plusieurs fois par jour, éviter de sortir aux heures les plus chaudes et de faire du sport.

Les services de l'État et les CCAS conseillent aussi de prendre très régulièrement des nouvelles de ses proches et de ses voisins, notamment les plus âgés. La vigilance est aussi de mise pour les nourrissons et les jeunes enfants.

