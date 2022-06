Vigilance rouge canicule : les écoliers et collégiens pourront rester chez eux vendredi

Les écoliers et collégiens pourront rester chez eux vendredi dans les 12 départements placés en vigilance rouge canicule, a annoncé le ministère de l'Education jeudi, qui précise cependant que l'accueil des élèves sera assuré sauf décision préfectorale.

"Dans ces départements, du fait des températures très élevées, les parents qui le souhaitent et qui sont en mesure de le faire pourront garder leurs enfants à domicile et ne pas les envoyer à l'école ou au collège demain vendredi", a affirmé le ministère dans un communiqué. "Les écoles et établissements maintiennent l'accueil des élèves", sous réserve "d'éventuelles décisions de fermeture prises par les autorités préfectorales", a complété la rue de Grenelle.

Lors d'une vigilance rouge canicule, les préfets peuvent interdire ou limiter l'ampleur de certains événements comme des manifestations sportives ou des festivals.

Des consignes peuvent également être diffusées aux crèches, aux centres de loisirs et aux organismes accueillant des séjours de vacances pour annuler les sorties, les activités sportives et les événements festifs. Par ailleurs, le gouvernement a activé un numéro vert : "Canicule info service" disponible au 0800 06 66 66.

