Canicule : vigilance rouge pour dix départements d'Occitanie à partir de mercredi midi

Ce mardi, Météo France annonce placer, à partir du mercredi 23 août à midi, 15 nouveaux départements en vigilance rouge canicule, en plus des quatre déjà concernés que sont la Drôme, l'Ardèche, le Rhône et la Haute-Loire .

Épisode exceptionnel en Midi-Pyrénées

Il s'agit de la Loire, l'Isère et l'Ain en région Rhône-Alpes-Auvergne, du département du Vaucluse en région Paca, du Lot-et-Garonne en Nouvelle-Aquitaine et de dix départements de l'Occitanie : la Lozère, le Gard, l'Hérault, l'Aveyron, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, le Lot, l'Aude, la Haute-Garonne et le Gers. Avec un pic de chaleur à la fois sur mercredi et jeudi.

Seuls les Hautes-Pyrénées (qui passe en orange), l'Ariège et les Pyrénées-Orientales en Occitanie ne "basculent" pas en rouge. Météo France attend en particulier un pic de chaleur dans la vallée de la Garonne mercredi et jeudi. Ce sont bien 42 degrés qui sont anticipés dans la ville de Toulouse mercredi, soit une température jamais atteinte dans l'histoire de la station de Toulouse-Blagnac où le record est à 40,7° et date de l'été 2003. Ce serait l'un des épisodes les plus intenses, longs et sévères de vague de chaleur jamais enregistrés dans l'ex Midi-Pyrénées.

À Carcassonne (Aude), les 40 degrés ont été dépassés lundi mais aussi dimanche, cela n'a été observé que lors de la canicule de 2003.

La vigilance rouge devrait être levée pour la journée de vendredi. Des orages devraient rompre ce cycle de très fortes chaleurs à partir de jeudi sur la grande moitié nord de la France.