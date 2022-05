CARTE - 22 départements en risque "très probable" de sécheresse d'ici la fin de l'été

L'épisode de chaleur accentue les inquiétudes concernant l'ampleur de la sécheresse en France. Le gouvernement a publié mercredi une carte où 22 départements apparaissent en rouge, c'est-à-dire avec un risque "très probable" de sécheresse d'ici à la fin de l'été, principalement dans le Sud-Est et l'Ouest. Des dizaines d'autres départements sont en orange, soit un risque "probable" de sécheresse.

La carte a été constituée à partir de différentes données : baisse des niveaux des rivières et lacs, pluviométrie, et surtout état actuel des nappes souterraines et de l'humidité des sols. Selon le site officiel Propluvia, 54 arrêtés de restrictions d'eau ont déjà été pris dans 16 départements, principalement dans l'Ouest et le Sud-Est, mais aussi dans le Nord.

Un sécheresse précoce

Selon le communiqué du ministère de la Transition écologique, "la sécheresse des sols s’est installée précocement sur le territoire national". La carte "montre que l’été 2022 pourrait être marqué par des étiages ou des baisses de nappes marquées sur la totalité du territoire" bien qu'il faille "rester vigilant quant à l’utilisation de ces résultats" précise le ministère. "Ils donnent des indications par rapport à la normale et aux situations habituellement rencontrées."

Les régions Provence-Alpes-Côte-D’azur, Auvergne-Rhône-Alpes, le nord de la Nouvelle Aquitaine, Pays-de-la-Loire et Centre-Val-de-Loire pourraient être particulièrement touchées, indique le communiqué. Objectif : "anticiper les mesures nécessaires à la préservation de la ressource en eau et veiller aux enjeux d’accès à l’eau potable et de salubrité publique tout en restant attentif aux enjeux des activités agricoles et énergétiques".

Capture d'écran de la carte fournie par le ministère de la Transition écologique.