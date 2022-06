CARTE : 60 départements en vigilance orange aux orages ce samedi après-midi

Météo France a placé une grande partie des départements français en vigilance orange aux orages, à partir de ce samedi après-midi 16h, jusqu'à dimanche matin 6h. Ce temps orageux pourra être accompagné de vents violents, de fortes pluies et de grêle.

Une courte accalmie dans le ciel avant le retour d'un temps orageux. La vigilance orange aux orages est bien été levée ce samedi matin partout en France mais à partir de 16h ce samedi après-midi et jusqu’à 6h dimanche matin, Météo France vient de placer pas moins de 60 départements en vigilance orange aux orages.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Fortes pluies, vent et grêle

Cette vigilance court de la Manche au Nord-Est et jusqu’au Sud-Ouest. Ces orages seront accompagnés de pluies intenses, de violentes rafales de vent pouvant atteindre 120 km/h et de grêle, prévient Météo-France. Le risque de grêle est important en particulier sur le Sud-Ouest et le Massif Central.

Orages et inondations en Bretagne

En Bretagne, ce vendredi soir déjà, des orages et de fortes pluies localisées ont provoqué des inondations du côté notamment de Rennes et Saint-Brieuc. A Rennes, plusieurs TER ont été supprimés et des rues ont été totalement bloquées par la montée des eaux. Dans les Côtes d'Armor, à Trégueux, il est tombé en une heure l'équivalent de trois semaines de pluie.