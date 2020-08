CARTE - Canicule : 15 départements toujours en vigilance rouge, 54 désormais en orange

Ce dimanche après-midi, 15 départements du nord de la France à l’Île-de-France sont toujours en vigilance rouge à la canicule. Sont concernés l'Aisne, l'Essonne, l'Eure, les Hauts-de-Seine, le Nord, l'Oise, Paris, le Pas-de-Calais, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, la Seine-Saint-Denis, la Somme, le Val-de-Marne, le Val-d'Oise et les Yvelines.

Cette alerte a été déclenchée "du fait du risque de sur-mortalité dans le contexte sanitaire actuel lié à la pollution à l'ozone et au Covid, ainsi qu'en lien avec la sensibilité dans les zones fortement urbanisées", explique Météo France.

Cinq nouveaux départements sont placés en vigilance orange à la canicule ce dimanche après-midi. Il s'agit de l'Ain, de l'Isère, de la Haute-Loire, de la Savoie et de la Haute-Savoie. Ils viennent rejoindre les 49 territoires déjà en orange : Allier, Ardennes, Ariège, Aube, Aveyron, Calvados, Cantal, Charente, Cher, Corrèze, Côte-d'Or, Creuse, Dordogne, Doubs, Eure-et-Loir, Haute-Garonne, Gers, Indre, Indre-et-Loire, Jura, Loir-et-Cher, Loire, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Maine-et-Loire, Marne, Haute-Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nièvre, Orne, Puy-de-Dôme, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Sarthe, Deux-Sèvres, Tarn, Tarn-et-Garonne, Vienne, Haute-Vienne, Vosges, Yonne, et Territoire de Belfort.

Jusqu'à 40 degrés ce dimanche

A 15h, Météo France a relevé 40 degrés à Maule dans les Yvelines, 38,1 à Paris, 35,5 à Lille ou encore 37.4 degrés à Beauvais. On retrouve les températures les plus élevées de l'Île-de-France à la Bourgogne, et dans l'Ouest de la Champagne. Des orages de chaleur peuvent se développer ponctuellement sur le Centre, la Bourgogne, le Massif Central.

Plus de 35 degrés prévus ce lundi

La canicule va se poursuivre ce lundi en France avec des températures maximales qui devraient dépasser les 35 degrés sur le nord du pays, l'Île de France, le centre, le Massif central et jusqu'au midi toulousain, mais aussi dans la vallée du Rhône et sur le quart nord-est du pays.

Ailleurs, il fera de 30 à 35 degrés à l'exception des côtes de la Manche, de la Bretagne, et de la Charente-Maritime aux Pyrénées-Atlantiques, ainsi que sur les bords de la Méditerranée en Occitanie, où il fera entre 25 et 30 degrés.

Canicule : les températures attendues lundi 10 août 2020 © Visactu

Selon l'organisme, cet épisode caniculaire devrait durer au moins jusqu'à mardi. Une dégradation orageuse marquée devrait y mettre fin, par l'ouest à partir de mercredi. D'après Météo France, "cette vague de chaleur devrait se situer parmi les cinq plus sévères connues par la France ces dernières décennies, derrière les canicules historiques de 2003 et 2006".