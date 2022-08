CARTE - Canicule : dix-huit départements placés en vigilance orange, les 40 degrés dépassés par endroits

Météo France place 18 départements en vigilance orange canicule, ce mardi après-midi. La façade atlantique et le Sud-Ouest seront les plus touchés. Autour de la Garonne, le thermomètre devrait de nouveau dépasser les 40°C avant une dégradation orageuse à partir de dimanche.

La troisième vague de chaleur se poursuit en France métropolitaine et un nouveau pic caniculaire est annoncé pour la fin de semaine par Météo France. L'institut de prévisions place, ce mardi après-midi, 18 départements en vigilance orange. Toute la façade atlantique de la Loire-Atlantique aux Pyrénées-Atlantiques sera concernés. Jusqu'au Lot et au Tarn à l'intérieur des terres. Côté Sud-Est de la France, le Vaucluse et le Gard étaient déjà en vigilance orange, il le restent pour le moment mais "ces départements repasseront en vigilance verte sur la carte de 6h" ce mercredi matin, indique Météo France.

Mercredi, à partir de la mi-journée, les températures maximales "atteindront 34 à 37°C des Pays-de-Loire à Poitou-Charentes, et 36 à 38°C de façon généralisée sur le Sud-Ouest avec localement des pointes à 39 ou 40°C". Localement, le thermomètre devrait dépasser cette barre des 40°C degrés dans les départements autour de la Garonne avant des orages attendus à partir de dimanche, annonce encore Météo-France. , avertit Météo-France.

Dix-huit départements ont été placés en vigilance orange ce 9 août. © Radio France

De la pluie à partir de dimanche ?

Ce nouvel épisode de canicule, à l'intérieur toujours, de la troisième vague de chaleur de l'été, sera donc d'une moindre intensité que les précédents, en juin et en juillet. Dans le Sud-Est et en particulier en basse vallée du Rhône, les températures minimales et maximales seront en légère baisse mercredi. Sur l'Ouest du pays, par contre, la chaleur s’accentuera encore à partir de la mi-journée. Les températures minimales seront en hausse, comprises souvent entre 18 et 21 degrés jusqu'au sud de la Loire. Les températures maximales seront encore en hausse de 1 à 2°C jusqu'à 34 à 40°C.

Les températures devraient commencer à baisser par l'Ouest dimanche prochain à l'approche d'une "dégradation pluvio-orageuse marquée" qui s'installera progressivement sur l'ensemble du pays en début de semaine prochaine. Mais les cumuls de pluie sont difficiles a estimer, s'est excusé François Gourand, prévisionniste à Météo-France. Les orages pourront apporter d'importantes quantités d'eau mais seulement localement. Le reste des pluies devraient rester relativement superficielles.

L'été 2022, d'ores et déjà un été record avec 28 jours cumulés de très fortes chaleurs

Si le thermomètre ne devrait donc pas trop grimper au-dessus de la barre des 40°C, cette troisième vague de chaleur en cours sur le Sud de la France s'inscrit déjà dans l'histoire par sa durée, a expliqué Jean-Michel Soubeyroux, climatologue à Météo-France. "Avec 28 jours cumulés de très fortes chaleurs , cet épisode rentre déjà dans le TOP 5 des vagues de chaleur en France en durée malgré de fortes disparités régionale", a-t-il précisé. Dans la moitié nord les températures sont régulièrement redescendues mais pas sur la moitié sud du pays, ainsi "sur les Bouches-du-Rhône, le Var, on peut même estimer que la vague dure depuis mi-juillet car il n'y a pas eu de baisse significative du thermomètre entre deux pics. _En région PACA, nous sommes aujourd'hui à plus de 40 jours cumulés de fortes chaleurs_. L'Île-de-France par exemple, seulement une quinzaine."

Une vague inédite par sa durée donc, et qui inquiète les experts de Santé Publique France. "Plus la vague dure, plus le phénomène de fatigue des organismes est amplifié", redoute Agnès Verrier, de la direction de la prévention et de promotion de la santé à Santé publique France. "La chaleur a des effets très variés : de la sensation de malaise, de fatigue jusqu'à la dégradation de symptômes, la perte de vigilance provoquant des accidents et même le décès." Il est donc essentiel d'appliquer les gestes de prévention rappelle l'organisme.

"Ne pas négliger la surexposition à la chaleur" au travail ou à la maison

Il est par exemple très important pour tous, de boire de l'eau sans attendre d'avoir soif, de rester au frais un maximum. "Si ce n'est pas possible dans son logement, il faut aller passer plusieurs heures dans un endroit public climatisé pour soulager l'organisme", rappelle encore la spécialiste. Il ne faut pas "négliger la surexposition à la chaleur pour les travailleurs, les habitants de logements mal isolés ou les sportifs qui iraient faire des efforts en extérieur à des heures de très fortes chaleurs."