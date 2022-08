CARTE - Canicule : 18 départements placés en vigilance orange

La canicule regagne du terrain ce mercredi sur la côte ouest de la France et dans le sud-ouest avec des températures maximales prévues jusqu'à 40 degrés localement, mais devrait prendre fin dimanche avec des orages attendus dans toute la France. Météo France a placé 18 départements en vigilance orange ce mercredi après-midi. Le Morbihan et le Finistère rejoignent la Loire-Atlantique, la Vendée, la Charente, la Charente-Maritime, les Deux-Sèvres, la Dordogne, la Gironde, les Landes, le Lot-et-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques, la Haute-Garonne, le Gers, le Lot, les Hautes-Pyrénées, le Tarn et le Tarn-et-Garonne déjà placés en vigilance mardi.

Les températures maximales atteindront "34 à 37°C des Pays-de-Loire à Poitou-Charentes, et 36 à 38°C de façon généralisée sur le sud-ouest avec localement des pointes à 39 ou 40°C", indique Météo France.

Un pic moins chaud mais plus long qu'en juillet

Il fait globalement moins chaud que lors de la canicule de mi-juillet quand nombre de records ont été battus avec des thermomètres dépassant 40°C dans plusieurs régions, dont Nantes qui avait subi 42°C, mais l'épisode actuel est "plus durable à l'échelle du territoire national", dit Météo France. Il a en effet démarré le 31 juillet et après une accalmie la semaine dernière, est reparti, avec des journées brûlantes et des nuits chaudes. Les pouvoirs publics alertent donc des risques pour la santé et invitent toute la population, "même les sujets en bonne santé" à continuer les gestes de précaution : boire, manger "comme d'habitude", ne pas sortir pendant les heures chaudes, c'est-à-dire entre 11h-21h.