CARTE - Canicule : 45 départements en vigilance orange, à quoi faut-il s'attendre ?

Une partie de la France va subir à partir de ce jeudi un nouvel épisode de canicule, et Météo France a placé 45 départements en vigilance orange. Il sera a priori moins intense que la semaine dernière, mais il pourrait durer plus longtemps. Avec, selon Météo France, un premier pic de chaleur vendredi impliquant des températures de 40, voire 41°C.

Les régions les plus touchées seront une vaste partie centrale et est du pays, de la Nouvelle-Aquitaine jusqu'au Centre, le bassin parisien, les Hauts-de-France et toute la façade Est. Dans cette zone, il y aura 5 ou 6 jours à plus de 35 degrés. Du jamais vu depuis 2003, en certains endroits.

40°C dans le sud-ouest, 38 en Ile-de-France

L'épisode commence donc ce jeudi après-midi avec une remontée sensible des températures qui pourront déjà atteindre 35°C à Paris ou 37°C en Aquitaine. Puis un premier pic de chaleur est attendu vendredi sur toute la moitié ouest du pays, "avec des pointes à 40°C voire 41°C dans le sud-ouest, des pointes à 37-38°C en Ile-de-France et dans le Centre et jusqu'à la Normandie", selon Patrick Galois, prévisionniste à Météo France.

Les températures devraient baisser pendant le week-end sur la façade atlantique, mais d'autres régions, comme l'Ile-de-France, devraient rester au dessus des seuils de canicule.

Un épisode parti pour durer jusqu'à la semaine prochaine

"Après cette baisse relative et plus ou moins marquée selon les régions au cours du week-end, une nouvelle hausse des températures est attendue en début de semaine prochaine et pourrait nous amener à un nouveau pic de chaleur vers le mardi 11 août", poursuit le prévisionniste. "Dans les milieux très urbains, on va avoir des phénomènes d'accumulation de chaleur donnant lieu à des nuits de plus en plus chaudes avec des températures minimales qui seront élevées, chaque nuit un peu plus douce, un peu plus chaude que la précédente", explique un autre prévisionniste.

Il est encore trop tôt pour quantifier précisément ce pic mais il devrait être similaire au moins à celui de vendredi, avec "35 à 39°C, sur une bonne partie du pays, localement peut-être 40°C", a-t-il ajouté.

Ce nouvel épisode de canicule survient alors que la France a enregistré son début d'année le plus chaud. La période janvier-juillet 2020 a ainsi été la plus chaude jamais observée depuis 1900, devant la même période de 2007, selon Météo-France. L'année 2019, marquée par deux épisodes exceptionnels de canicule pendant l'été et un record absolu de température pour la France de 46°C, avait été la troisième année la plus chaude en France métropolitaine, après 2018 et 2014.

