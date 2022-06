Plusieurs départements de la région ont été placés ce jeudi en vigilance rouge canicule par Météo France. Si la journée de jeudi a été très chaude, celles de vendredi et samedi s'annoncent pires. Les 40 degrés seront largement dépassés. Consultez notre carte pour savoir où il fera le plus chaud.

CARTES - Canicule : où fera-t-il le plus chaud en Nouvelle-Aquitaine vendredi et samedi ?

12 départements passeront en vigilance rouge canicule dès 14h ce vendredi 17 juin, a annoncé Météo France ce jeudi. En Nouvelle-Aquitaine, les Deux-Sèvres, la Vienne, la Charente, la Charente-Maritime, la Gironde et les Landes sont concernés. Le pic caniculaire est attendu ce "vendredi, et surtout samedi avec une situation qui dépasserait souvent l'intensité de (la canicule de juin/juillet) 2019, avec des températures inédites pour un mois de juin", indiquait ce jeudi à l'AFP Olivier Proust, prévisionniste chez Météo-France. Des records absolus pourraient même être battus. Alors où va t-il faire le plus chaud ce vendredi et ce samedi dans notre région ? France Bleu fait le point grâce à deux cartes interactives.

Les températures maximales attendues vendredi

En Nouvelle-Aquitaine, le mercure va flirter toute la journée avec les 40°C. Ils seront même dépassés en Gironde où il fera 41°C à Blaye, dans le Lot-et-Garonne où on atteindra la même température à Agen. Il pourrait faire également jusqu'à 41°C à Orthez dans les Pyrénées-Atlantiques, et jusqu'à 42°C à Pissos dans le département des Landes.

Les températures maximales attendues samedi

Samedi, les températures vont continuer de grimper. Selon Météo France, le mercure pourrait atteindre les 42°C en Gironde, dans les Landes et dans les Pyrénées-Atlantiques au plus fort de l'épisode caniculaire. Les 42°C seront atteints à Marcheprime, Mont-de-Marsan, Orthez, Saint-Jean-Pied-de-Port ou encore La Bastide-Clairence. Il devrait également faire 41°C à Saint-Victurnien en Haute-Vienne mais aussi à Montpon-Ménéstérol (Dordogne), Thouars (Deux-Sèvres) ou à Montguyon (Charente-Maritime).