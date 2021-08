CARTE - Canicule : Météo-France maintient 5 départements en vigilance orange ce vendredi matin

Ce vendredi matin, il n'y a plus que cinq départements de l'est encore en vigilance orange canicule : l'Ardèche, la Drôme, les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes et le Var. Il n'y a plus de département en vigilance orange aux orages.

Il n'y a plus que cinq départements en vigilance orange canicule ce vendredi matin : l'Ardèche, la Drôme, les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes et le Var. Il n'y a plus de département en vigilance orange aux orages.

Dans le détail il s'agit de :

Vigilance canicule : Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Drôme et Var

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Ce jeudi, les températures maximales observées ont atteint 31 à 33 degrés sur le littoral du Var et des Alpes-Maritimes, et 35 à 37 degrés dans l’intérieur du Var, des Alpes-Maritimes et l'ouest des Alpes-de-Haute-Provence, note Météo France. Sur une grande moitié sud de l'Ardèche et la Drôme, les valeurs des températures maximales ont été comprises entre 33 et 36 degrés, localement 37 degrés.

Ce vendredi matin, à 5 heures, les températures sont souvent comprises entre 20 et 22 degrés sur ces mêmes départements. Elles sont localement plus élevées sur la Côte d'Azur, de l'ordre de 23 à 26 degrés. Météo France relève 25,8 degrés à Nice et 26,1 degrés à Fréjus.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Il va faire chaud jusqu'à dimanche

Sur les départements placés en vigilance orange, les températures vont remonter rapidement avec des maximales en légère augmentation par rapport à jeudi. Elles seront généralement comprises entre 36 et 39 degrés et atteindront localement 40 degrés en Provence.

Samedi les températures resteront sensiblement du même ordre que vendredi. Cet épisode de canicule, se poursuivra jusqu'à dimanche.

Jusqu'à 50.000 foyers privés d'électricité

Jeudi soir à 20h, 50.000 foyers étaient privés d'électricité en Auvergne-Rhône-Alpes à cause des orages : 15.000 dans la Loire, 20.000 dans le Rhône et 15.000 dans l'Ain. Il n'y a pas de gros dégâts à déplorer.