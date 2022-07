CARTE - Canicule : où trouver le frais dans le Grand Est ?

Les températures vont grimper à compter de la semaine prochaine. La vague de chaleur qui devrait atteindre son pic lundi 18 juillet va toucher tous les départements du Grand Est. De nombreux départements sont déjà en alerte sécheresse et les préfectures ont pris des restrictions d'usage de l'eau par endroit. C'est notamment le cas en Moselle et dans les Ardennes. L'Office National des Forêts dans le Grand Est appelle d'ailleurs à la prudence et prévient qu'il y a un "risque accru de feux de forêt".

Notre sélection de lieux où trouver de la fraîcheur dans le Grand Est

En Alsace, parmi notre sélection, quelques spots bien connus dans les Vosges, dans les forêts ou au bord de l'eau. Vous pouvez aussi vous promener dans des lieux chargés d'histoire, dans les ouvrages frais de la seconde guerre mondiale. Les lieux culturels, comme la cathédrale de Strasbourg ou les caves des Hospices civils de Strasbourg (moins de 15 degrés garantis) sont aussi idéals pour échapper à la chaleur.

En Lorraine, de nombreux lieux sont à privilégier pour trouver un peu de fraîcheur dans les 4 départements : en Meuse, en Meurthe-et Moselle, en Moselle et dans les Vosges. Parmi notre sélection, les ouvrages frais de la seconde guerre mondiale, la citadelle souterraine de Verdun. Les lieux culturels, comme la cathédrale de Metz, l'abbaye des prémontrés ou la mine de fer de Neufchef et celle du Thillot (12 degrés garantis). On trouve aussi de nouveaux spots de fraîcheur comme le mur d'eau installé dans le parc de la Pépinière à Nancy depuis la fin juin.

En Champagne-Ardenne, vous trouverez la fraîcheur notamment des caves de Champagne (11°C garantis chez Ruinart à Reims), les classiques lacs du Der ou des Vieilles Forges ou plus simplement dans la cathédrale de Reims.

Parcourez notre carte interactive pour découvrir où vous pourrez rester frais cette semaine.

