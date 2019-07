CARTE - Canicule : où trouver le frais dans le Nord et le Pas-de-Calais

Nord-Pas-de-Calais, France

Plusieurs dizaines de départements dont le Nord et le Pas-de-Calais sont placés en vigilance orange à la canicule par Météo France, des températures très élevées sont attendues d'ici la fin de semaine : 36 à 40°C voire 41°C localement. Bien sûr, on lira attentivement les précieux conseils de prudence et autres propositions de bon sens mais, pour rester frais, France Bleu Nord vous propose une petite sélection de lieux où vous trouverez la fraîcheur dans le Nord et le Pas-de-Calais. Vous y retrouverez notamment les plages de la Manche mais aussi - plus atypiques - la carrière Wellington ou encore les Boves d'Arras.

Parcourez notre carte interactive pour découvrir où vous pourrez rester frais cette semaine.

Vos meilleures adresses

Si vous ne trouvez pas votre "spot frais" favori dans notre carte interactive, qu'à cela ne tienne, envoyez-nous votre adresse fraîche du Nord et du Pas-de-Calais en complétant notre document ci-dessous.

