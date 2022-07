CARTE - Canicule : où trouver le frais dans le Périgord ?

Avec des températures proches de 40°C attendues dans le Périgord dans les jours qui viennent, nous sommes tous et toutes en quête de fraîcheur. France Bleu vous propose ce vendredi quelques idées pour vous abriter de la canicule avec la carte interactive ci-dessous. Quand l'ombre du parasol et le souffle du ventilateur ne suffisent plus, il faut parfois penser à d'autres destinations. En Dordogne, vous trouverez un refuge garanti contre le coup de chaud dans une des nombreuses grottes du département mais connaissez-vous tous les plans d'eau et autres sites de baignade du Périgord ? Nous avons rassemblé une quinzaine de bonnes adresses pour se maintenir au frais dans notre carte.

Notre sélection de lieux de fraîcheur en Dordogne :

Les grottes (Rouffignac, Domme, du Grand Roc, du Roc de Cazelle, de Maxange, de Tourtoirac et de Villars)

Le gouffre de Proumeyssac

Les gorges de l'Auvézère

La plage de Coux-et-Bigaroque

Les étangs (Saint-Estèphe et La Jémaye)

Les bases nautiques ou de loisirs (de Trémolat et de Rouffiac)

Les lacs (de Gurson et de Pombonne)