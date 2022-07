Face à la vague de chaleur qui touche toute la France, France Bleu a dressé une liste de quelques lieux de fraîcheur en Béarn et en Bigorre. Découvrez notre carte.

CARTE - Canicule : où trouver le frais en Béarn et Bigorre ?

Avec des températures qui se rapprocheront des 40°C, la fraîcheur est une denrée rare en Béarn et Bigorre cette fin de semaine. Voilà pourquoi France Bleu vous propose une petite sélection de lieux qui vous permettront de vous abriter de ces températures caniculaires sans forcément avoir trop de grimpette à faire en montagne. Avec notre carte interactive, au-delà des classiques piscines et musées, découvrez les lacs, les grottes et autres sites naturels où vous pourrez trouver le frais à coup sûr.

Notre sélection :

La base de loisirs d'Orthez-Biron (Béarn)

La plage de Laas (Béarn)

Le lac d'Aressy (Béarn)

Le lac de Serre-Castet (Béarn)

La plage d'Aren (Béarn)

L'église Saint-Girons (Béarn)

Le château de Pau (Béarn)

La falaise aux vautours (Béarn)

Le gouffre d'Esparros (Bigorre)

Les grottes de Médous (Bigorre)

Les grottes de Gargas (Bigorre)

Le lac de Castelnau-Magnoac (Bigorre)

Le vallon du Salut (Bigorre)

Le lac de Lourdes (Bigorre)

Le pic du Midi de Bigorre

