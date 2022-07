CARTE - Canicule : où trouver le frais en Bourgogne-Franche-Comté ?

Une nouvelle vague de chaleur devrait toucher la France à partir de la mi-juillet avec un pic attendu lundi 18 juillet selon Météo France : jusqu'à 39, voire au delà de 40 degrés sont possible. Des records de température pourraient être battus.

France Bleu vous propose une sélection de lieux où vous pourrez trouver de la fraîcheur en Bourgogne-Franche-Comté. Parmi notre sélection, quelques endroits frais dans les villes, mais aussi bien sûr, en altitude ou prés des points d'eau.

En Bourgogne

On peut se rafraîchir dans de nombreux lieux de Côte-d'Or, de l'Yonne, de la Nièvre ou du Morvan. Il existe de nombreuses grottes, comme les grottes d'Arcy-sur-Cure, où il fait 12 à 13 degrés toute l'année ou encore en Côte-d’Or, dans les grottes de Bèze. Il y a aussi des lacs ou de nombreux points d'eau. Enfin, les sites touristiques chargés d'histoire comme l'abbaye de Fontenay ou la carrière souterraine d'Aubigny vous permettent aussi de faire baisser la température. (Voir notre listes détaillée dans la carte et ci-dessous).

En Franche-Comté

Notre sélection de lieux où vous pourrez trouver de la fraîcheur dans le Doubs, la Haute-Saône, le Jura et le Territoire-de-Belfort.

Côté points d'eau touristiques, on optera pour la fraîcheur du lac de Saint Point, au lac du Vaivre, des cascades du Hérisson ou du saut du Doubs. On vous propose aussi de prendre de la hauteur pour trouver de l'air frais en montant au Ballon d'Alsace ou au Mont d'or. Enfin quoi de plus agréable que de se mettre au frais dans une grotte comme à Oselle ou dans les grottes de Moidons. Notre petit coup de cœur, c'est aussi de prendre le frais dans les fruitière ou caves à comté de la région, comme celle du fort des Rousses.

En Côte-d’Or

À Dijon

Dijon : si devez rester en ville, à Dijon, la Ville a installé, depuis l’an dernier, des sites « de brumisateurs » comme dans les parcs Clemenceau, Paul Bert ou Suzon. Ils vaporisent en même temps des microgouttelettes et de l'air pour mieux vous rafraîchir. Par ailleurs, la mairie a prolongé jusqu'à minuit les horaires d'ouverture de certains parcs et jardins, notamment ceux dotés de fontaines et de points d'eau.

L'incontournable lac Kir

Ambiance bord de mer sur les rives du lac Kir cet été ! LE lieu pour se baigner quand on habite Dijon et ses alentours. Pour recréer un univers balnéaire, 15 palmiers et 18 cabines de plage ont été installés et la baignade est surveillée de tous les jours de 11h à 20h, sauf le lundi de 12h à 20h.

Les grottes de Bèze

En Côte-D'Or, c’est sous terre que l’on trouve la fraîcheur, en se cultivant par la même occasion. Les grottes de Bèze seront votre rempart à la canicule. Sous terre, il y fait aussi entre 12 et 13 degrés tout au long de l'année. La visite vous permettra de découvrir, en barque, une rivière souterraine éclairée et sa collection de stalactites. Féérique et rafraîchissant !

Visiter une cave à Beaune

Pourquoi ne pas visiter une cave à Beaune ? Et pas n'importe laquelle, celles de la Maison Patriarche, qui "avec ses 5 kms de galeries voutées sous Beaune et ses deux millions de bouteilles en vieillissement, vous propose une réelle expérience sensorielle, hors du temps".

L'abbaye de Fontenay

France Bleu vous propose aussi un détour par l’Abbaye de Fontenay qui représente la Bourgogne-Franche-Comté dans l’émission de Stéphane Bern. Fondée en 1118, c'est la plus ancienne abbaye cistercienne conservée au monde. Classée monument historique français et inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco, son jardin Cyrano et son abbatiale vous permettront de passer une agréable moment, à l'ombre, dans ce monument exceptionnel.

La cascade du Cirque du Bout du Monde

Cette splendide cascade jaillit d'une grotte dans la falaise, près de la commune de Vauchignon, à côté de Beaune. Ce cirque est un site parfait pour une petite balade ou un pique-nique en famille en dehors des sentiers battus et pour les plus courageux, c'est le départ d'une d’une randonnée, le "Tour du Bout du Monde".

Le canal de Bourgogne

C'est le fil bleu idéal pour un séjour rafraîchissant et bucolique en famille, tout au long de la Côte-D'Or. Cette voie d'eau plutôt étroite, longue de 242 km, relie le bassin de la Seine au bassin du Rhône. À vélo ou en bateau, partez à la découverte de ses trésors, à l'ombre des arbres, et n'oubliez pas sa plus belle partie, la verdoyante vallée de l'Ouche !

Dans l’Yonne

La grotte d'Arcy-sur-Cure

La grotte d'Arcy-sur-Cure est un lieu incontournable pour respirer au frais en été. Il y fait 12 degrés toute l'année. Un bon moyen d'allier pause fraîcheur et sortie instructive. Des visites guidées dans les grottes sont organisées toute la journée pour découvrir des formations géologiques impressionnantes, des lacs souterrains, et des peintures datant de la préhistoire qui renseignent sur les conditions de vie de nos lointains ancêtres.

Caves de Bailly-Lapierre

La visite des caves de Bailly-Lapierre, à Saint-Bris-Le-Vineux, est un véritable voyage dans le passé. Ce village bourguignon de Bailly est le berceau de l'AOC Crémant de Bourgogne. La maison Bailly-Lapierre y élabore "depuis 1972, dans une carrière de pierre souterraine qui offre des conditions naturelles uniques, des vins effervescents d’un autre monde" et vous propose une visite guidée de ses caves tous les après-midis de l'été. Prévoyez un pull (si, si), il y fait 12 degrés !

La carrière souterraine d'Aubigny

C'est de là que viennent non seulement les pierres des cathédrales d'Auxerre et de Sens, mais aussi celles de l'Opéra de Paris, de son Hôtel de Ville, du Conservatoire National des Arts et Métiers et de bien d'autres bâtiments de France ! Visiter la carrière d'Aubigny, c'est un peu voyager dans le temps, mais aussi comprendre le labeur que cela représente, tout au long d'une visite souterraine passionnante dans des "salles" dont la hauteur sous plafond va de 12 à 16 mètres de haut... toujours au frais.

La grotte de Champ Retard, à Coutarnoux

Encore une grotte, certes, mais celle-ci est équipée d'un parcours sportif et vous propose de nombreuses activités. De quoi s'amuser, au frais : tir sur cible, rafting, course d'orientation ou parcours aventure avec mur d'escalade. La grotte de Champ Retard offre même d'y organiser des soirées "trappeur" privatisées.

Le lac du Bourdon, à Saint-Fargeau

Ce lac artificiel, situé en plein bocage en Puisaye, abrite un base de loisirs aquatiques : canoë, kayak, nage ou paddle vous attendent pour vous rafraichir.

La descente de la Cure à Saint-Père-sous-Vézelay

La Cure est une rivière emblématique du Morvan. Cette descente de rivière, en kayak ou en canoé, se déroule dans un environnement de bois et de prairies, et traverse une trentaine de villages au patrimoine emblématique de la région.

Le Parc des Îles, à Vermenton

Au bord de la Cure et du canal de Bourgogne, les îles de Vermenton est un lieu magique et méconnu, le paradis des enfants. C'est une succession de bras d'eau, de cascades et de ponts qui les enjambent. Boulistes et amateurs de guinguette et de pique-nique en famille, c'est là-bas qu'il faut aller chercher l'ombre et la fraîcheur.

La forêt d’Othe

Verdoyante et vallonnée, la forêt d'Othe s'étend de Joigny à Troyes. Terre de légende, elle offrira aux familles des jolis sentiers de randonnées, à l'ombre, en guettant les farfadets sous les fougères !

Dans la Nièvre et le Morvan

Le lac du Crescent

À cheval sur les départements de la Nièvre et de l'Yonne, dans le parc naturel régional du Morvan, le lac du Crescent est prisé des Icaunais en été et accessible à tous les baigneurs, quelque soit leur niveau. Très arboré, on y trouve facilement un coin d'ombre pour s'installer avant d'aller nager, ou pour partir en ballade en kayak. C'est aussi un lieu bien connu des pêcheurs. Attention cependant, la baignade y est limitée et pas surveillée.

Lac des Settons, dans la Nièvre

C'est le plus connu des lacs du Morvan. Activités aquatiques, randos, baignades... On ne pouvait pas ne pas le mentionner. La plage du Midi, grand classique, est labellisée Pavillon Bleu pour la qualité de ses eaux et est surveillée ! Pour les plus aventureux, vous pourrez jouer les Robinson en accostant sur une île le temps d’un pique-nique.