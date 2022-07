CARTE - Canicule : où trouver le frais en Charente et Charente-Maritime ?

La Charente et la Charente-Maritime n'échappent pas à la vague de chaleur qui sévit actuellement avec des températures supérieures à 40°C attendues dans les deux départements dans les jours qui viennent. Face à la canicule, où trouver un peu de fraîcheur ? France Bleu tente de vous donner quelques idées sur le sujet avec la carte interactive ci-dessous. Oui, il y a les plages et l'océan. Oui, il y a les piscines, aquariums et musées. Et on n'oublie pas, bien sûr, l'ombre du parasol, le souffle du ventilateur et un petit coin de jardin pour les plus chanceux. Mais vous découvrirez peut-être des lieux inespérés sur notre carte. Par exemple, aviez-vous pensé à vous abriter à l'église souterraine d'Aubeterre-sur-Dronne ou aux grottes de Regulus à Meschers-sur-Gironde ?

Notre sélection de lieux de fraîcheur en Charente et Charente-Maritime :

Eglise souterraine d'Aubeterre-sur-Drone (Charente)

Cathédrale Saint-Pierre à Angoulême (Charente)

Les grottes du Quéroy (Charente)

Le Roc de Sers (Charente)

Les bords de la Charente à Jarnac (Charente)

La Touvre à Ruelle-sur-Touvre (Charente)

Le plan d'eau de la Grande-Prairie à Saint-Yrieix (Charente)

Les thermes gallo-romain de Chanesson (Charente)

Les grottes de Regulus (Charente-Maritime)

L'abbaye de Fontdouce et l'abbaye de Saint-Amant-de-Boixe (Charente-Maritime)