CARTE - Canicule : où trouver le frais en Franche-Comté

La canicule touche désormais la Franche-Comté comme une grande partie de la France. France Bleu vous propose une sélection totalement subjective de lieux où trouver un peu de fraîcheur dans le Doubs, la Haute-Saône, le Jura et le Territoire-de-Belfort.

Franche-Comté, France

La Franche-Comté est depuis lundi 22 juillet en alerte canicule orange, comme 60 départements du reste de la France. Une vingtaine sont en vigilance rouge. C'est le début d'une nouvelle vague de chaleur qui devrait durer quelques jours. Des températures très élevées sont attendues d'ici la fin de la semaine : jusqu'à 39, voire au delà de 40 degrés. Des records de témpérature pourraient être battus.

Au delà des conseils de prudence et de bon sens qui sont évidemment à mettre en oeuvre, France Bleu vous propose une sélection de lieux où vous pourrez trouver de la fraîcheur dans le Doubs, la Haute-Saône, le Jura et le Territoire-de-Belfort. Parmi notre sélection, quelques endroits frais dans les villes, mais aussi bien sûr, en altitude ou prés des points d'eau.

Côté points d'eau touristiques, on optera pour la fraîcheur du lac de Vaivre, des cascades du Hérisson ou du saut du Doubs. On vous propose aussi de prendre de la hauteur pour trouver de l'air frais en montant au Ballon d'Alsace ou au Mont d'or. Enfin quoi de plus agréable que de se mettre au frais dans une grotte comme à Oselle ou dans les grottes de Moidons. Notre petit coup de coeur, c'est aussi de prendre le frais dans les fruitière ou caves à comté de la région, comme celle du fort des Rousses.

Vos meilleures adresses

Si vous ne trouvez pas votre bonheur dans notre carte interactive, vous pouvez nous suggérer vos adresses fraîches dans le Doubs, la Haute-Saône, le Jura et le Territoire-de-Belfort en complétant le document ci-dessous.

Chargement en cours...