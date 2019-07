CARTE - Canicule : où trouver le frais en Normandie

Normandie, France

Deux départements normands placés en vigilance rouge à la canicule ce mercredi 24 juillet (la Seine-Maritime et l'Eure, "du jamais vu" selon Météo France), deux autres en orange (le Calvados et l'Orne) et des records de chaleur battus dans la Manche : qu'on se le dise, la Normandie n'échappe pas à la vague de chaleur qui touche toute la France cette semaine. Evidemment, chez nous, la plage est souvent à portée de main pour se rafraîchir. Il n'empêche que, même à l'intérieur des terres, entre les jardins et les cathédrales, les lacs et les musées, France Bleu vous propose une jolie sélection de lieux où vous retrouverez un air plus respirable, au-delà de nos plages normandes évidemment incontournables.

Parcourez notre carte interactive pour découvrir où vous pourrez rester frais cette semaine.

Vos meilleures adresses

Si vous ne trouvez pas votre "spot frais" favori dans notre carte interactive, qu'à cela ne tienne, envoyez-nous votre adresse fraîche de Normandie en complétant notre document ci-dessous et nous mettrons à jour notre carte.

Chargement en cours...