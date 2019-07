CARTE - Canicule : où trouver les endroits frais près de chez vous ?

En période de canicule ou de fortes chaleurs, Francebleu.fr vous propose de trouver les endroits où il est possible de se rafraîchir près de chez vous. Une liste subjective mais néanmoins utile pour trouver un peu de fraîcheur.

Alsace

France Bleu Alsace vous propose une sélection de lieux où vous pourrez trouver de la fraîcheur dans le Bas-Rhin et le Haut-Rhin. Parmi eux, la cathédrale de Strasbourg, le château du Haut-Koenigsbourg ou encore la cascade du Nideck, mais aussi les sites historiques comme le Hartmannswillerkopf.

Bretagne et Pays de la Loire

France Bleu vous propose une sélection des lieux où vous pourrez vous rafraîchir en Bretagne et dans les Pays de la Loire. Des lacs et des plans d'eaux sont proposés mais aussi le jardin éphémère de la place de la République au Mans. Les plages de Bretagne sont des spots incontournables pour être un peu plus au frais.

Champagne-Ardenne

France Bleu Champagne-Ardenne vous propose une petite sélection de lieux où vous trouverez la fraîcheur dans la Marne et les Ardennes. Les caves de Champagne (11 degrés), les lacs du Der ou des Vieilles Forges sont des lieux incontournables pour être un peu plus au frais.

Franche-Comté

France Bleu Belfort et Besançon vous propose une sélection de lieux où vous pourrez trouver de la fraîcheur dans le Doubs, la Haute-Saône, le Jura et le Territoire-de-Belfort. Le lac de Vaivres, les cascades du Hérisson ou du Saut du Doubs sont les meilleurs endroits pour se baigner, tandis que les fruitières ou caves à comté permettent de se maintenir au frais.

Lorraine

France Bleu Lorraine vous propose une sélection de lieux où vous pourrez trouver de la fraîcheur en Meurthe-et Moselle, en Moselle et dans les Vosges. Des lieux culturels comme la citadelle de Verdun, le théâtre Bussang ou encore les mines de fer de Neufchef et du Thillot, sont des bons endroits pour rester au frais.

Nord Pas-de-Calais

France Bleu Nord vous propose une petite sélection de lieux où vous trouverez la fraîcheur dans le Nord et le Pas-de-Calais. Vous pouvez retrouver les plus belles plages au bord de la Manche, mais aussi des lieux plus atypiques comme la carrière Wellington ou encore les Boves d'Arras.

Paris

À Paris, plus de 900 îlots de fraîcheur ont été répertoriés par la mairie, vous pouvez trouver la carte complète ici.

Mairie de Paris

Picardie

France Bleu Picardie vous propose une petite sélection de lieux où vous trouverez la fraîcheur dans la Somme. La baignade en Baie de Somme ainsi que les hortillonnages d'Amiens sont bien entendus des incontournables.

Sud-Ouest

Dans le Sud-Ouest de la France, France Bleu vous propose des points de fraîcheur dans les Landes, dans le Béarn, en Occitanie, en Dordogne, en Gironde et au Pays-Basque. Plages, jardins, grottes, montagnes, les spots ne manquent pas pour se rafraîchir où que vous soyez.