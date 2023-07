CARTE - Canicule : visualisez les précédents records de chaleur près de chez vous

Des records de températures relevées déjà battus, et d'autres qui pourraient suivre. La vague de chaleur qui touche le sud de la France se poursuit ce mercredi. Neuf départements sont toujours placés en vigilance orange canicule par Météo France. Mardi, le mercure a frôlé les 42°C dans les Alpes-Maritimes et dépassé les 40°C dans les Pyrénées-Orientales, le Var et en Corse. Des records ont été battus dans plusieurs communes, notamment dans les Alpes-Maritimes, les Pyrénées-Orientales et en Isère. Alors que les vagues de chaleur devraient se multiplier, France Bleu vous propose de visualiser les précédents records de températures estivales enregistrés près de chez vous.

Un record de température de 46°C en France, en 2019

Le record national de la température la plus élevée en France métropolitaine, tous mois confondus, est de 46°C, relevés à Vérargues, dans l'Hérault, le 28 juin 2019.

Des vagues de chaleur de plus en plus fréquentes

Les vagues de chaleur risquent de se multiplier dans les années à venir, a averti l'Organisation météorologique mondiale, qui dépend de l'ONU, ce mardi. Les experts appellent le monde à se préparer à des vagues de chaleur plus intenses, et invitent chaque personne à élaborer ses propres "plans de lutte" pour affronter des températures extrêmes, de jour comme de nuit.

"Le nombre de vagues de chaleur simultanées dans l'hémisphère nord a été multiplié par six depuis les années 1980", a indiqué l'un des experts de l'OMM. Le changement climatique augmente la durée de ces vagues de chaleur, leur intensité, mais également leur portée géographique, affirment les scientifiques.

La température nocturne élevée, un vrai danger pour la santé

Selon les experts, c'est en fait la température nocturne qui présente le plus grand risque pour la santé, en particulier pour les populations vulnérables. Dans de nombreux endroits où le maximum atteint ou dépasse les 40°C, la température reste proche de ces niveaux à minuit. Or, "les températures nocturnes élevées répétées sont particulièrement dangereuses pour la santé humaine, car le corps ne parvient pas à récupérer", ce qui "conduit à une augmentation des cas de crises cardiaques et de décès", explique l'organisation météorologique mondiale.