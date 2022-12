CARTE - Découvrez les routes départementales qui seront déneigées en priorité cet hiver en Moselle

Au total, 67 engins de service hivernal (saleuses et déneigeuses) sont mobilisables.

C'est la crainte de beaucoup d'entre nous au coeur de l'hiver. Sortir la voiture du garage et se retrouver sur une route totalement enneigée, sans possibilité de rouler. Pour y remédier, comme chaque année, le département de la Moselle a présenté son plan de viabilité hivernale, mercredi 7 décembre. Jusqu'au 13 mars 2023, 270 agents vont être mobilisés jour et nuit pour déneiger 4.000 kilomètres de routes départementales, avec 67 engins de service hivernal (saleuses et déneigeuses). 16.000 tonnes de sel sont stockées en prévision. Elles seront réparties selon un ordre de priorité très précis.

Les équipes n'interviennent pas directement quand une route est enneigée. Il faut d'abord évaluer l'état de la route. La situation ne sera pas la même si on parle d'une petite plaque de verglas, d'une légère couche de neige ou bien de grosses congères formées pendant un brouillard givrant. Les équipes d'intervention se déplaceront ensuite en priorité sur les axes majeurs, le réseau routier principal (380 kilomètres), qui sera surveillé 24 heures sur 24. Les grandes routes traversant la Moselle sont concernées, comme la D1 entre Metz et Thionville, la D955 entre Metz et Sarrebourg ou bien la D603, jusqu'à Saint-Avold.

Les réseaux routiers moins importants seront soulagés dans un second temps, grâce aux 23 centres de déclenchement répartis dans tout le département. Les interventions ne se feront qu'entre 3 heures et 20 heures pour les routes secondaires (1.570 kilomètres), entre 6 heures et 18 heures pour les axes les moins fréquentés, de niveau 3 (1.980 kilomètres). Les conditions de circulation de tout le département sont accessibles au grand public en ligne , tout comme les images de quarante caméras déployées sur tout le réseau.

Jean-Luc Saccani détaille les axes gérés par le département qui seront déneigés en premier. © Radio France - Bastien Munch

Ne pas se laisser endormir par les hivers doux

L'an dernier, seules 4.600 tonnes de sel avaient été utilisées, sur les 16.000 en stock. Mais le département veut privilégier la prudence. "C'est toujours nécessaire, car la mutation climatique n'est pas encore telle qu'on puisse se dire qu'un gros épisode neigeux ne va pas arriver", explique Jean-Luc Saccani, vice-président du département en charge des mobilités et des infrastructures. "Statistiquement, on pourrait se dire qu'on ne garde que 7.000 tonnes de sel en stock, en imaginant qu'on aura seulement besoin de la moitié. Sauf qu'on n'en sait rien !"

Plus de 16.000 tonnes de sel sont stockées dans des centres d'exploitation comme celui de Courcelles-Chaussy. © Radio France - Bastien Munch

"Malgré un hiver 2021-2022 relativement doux, avec très peu d'épisodes neigeux, rien ne nous dit que début janvier ou peut-être même en février, parce que ça se décale un peu, on n'aura pas un énorme épisode climatique neigeux ou verglas", continue le maire de Rémilly. "Donc il faut se tenir prêts." Lors du dernier hiver, le plan de viabilité hivernale avait coûté 2,6 millions d'euros au département. "Oui ça a des coûts", concède Jean-Luc Saccani. "Mais la sécurité et l'activité économique ont aussi des coûts, ou bien des recettes, pour les entreprises et pour nos concitoyens."

Pour rappel, le code de la route interdit de dépasser un véhicule de déneigement ou de salage en marche.