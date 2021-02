CARTE - Intempéries : 11 départements toujours en vigilance orange aux crues

11 départements restent en alerte orange aux crues. Ils se situent dans le sud-ouest, l'ouest et le nord de la France : Maine-et-Loire, Charente, Charente-Maritime, Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Somme, Aisne, Oise et la Saône-et-Loire. Le Premier ministre, Jean Castex, doit se rendre vendredi après-midi dans le Lot-et-Garonne, où le niveau de la Garonne reste "très élevé", après les inondations de ces derniers jours. Le chef du gouvernement doit suivre les opérations de secours et échanger avec les élus et acteurs locaux.

À Marmande, la Garonne a atteint un pic à 10,20 m dans la nuit de mercredi à jeudi, niveau d'eau qui n'avait plus été atteint depuis 40 ans, et les deux ponts sur le fleuve restent fermés. Selon la préfecture, les pompiers du Lot-et-Garonne ont effectué 305 interventions (mises en sécurité de biens, arbres sur la route, reconnaissances, sauvetages) depuis le début de l'événement météorologique "Justine" dans la nuit de vendredi à samedi et les crues qui l'ont suivi. Jeudi matin, 45 routes départementales étaient encore coupées dans le département, 12 submergées et six écoles étaient toujours fermées.

Inondations impressionnantes également dans le Sud-Gironde et le Libournais, envahis par les eaux dans la nuit de mercredi à jeudi. À La Réole, commune particulièrement touchée, le pic a atteint plus de 9 mètres.