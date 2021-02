CARTE - Météo France place 23 départements en vigilance orange grand froid et neige-verglas

Le froid et la neige arrivent sur la moitié nord de la France ce mardi. Météo-France a placé 23 départements en alerte orange grand froid et neige-verglas, du Finistère au Loiret. Toute l'Ile-de-France est également concernée.

L'hiver s'installe sur la moitié nord de la France et cela risque de durer. Météo-France avait déjà placé tous les départements de Bretagne en vigilance orange neige-verglas : l'Ille-et-Vilaine, les Côtes-d'Armor, le Morbihan et le Finistère et dans les Hauts-de-France, le Pas-de-Calais et le Nord sont en vigilance orange "grand froid". Ce mardi matin, 17 nouveaux départements sont à leur tour concernés par la vigilance orange : le Calvados, l'Eure, l'Eure-et-Loir, le Loir-et-Cher, le Loiret, la Manche, la Mayenne, l'Orne, Sarthe et tous les départements d'Ile-de-France : Paris et la petite couronne (75-92-93-94), la Seine-et-Marne, les Yvelines, l'Essonne et le Val-d'Oise.

23 départements de la moitié nord ont été placés en vigilance orange - Météo-France

Météo France prévoit un "épisode neigeux remarquable, nécessitant une vigilance particulière, du fait des hauteurs de neige attendues et un épisode de froid d'une intensité nécessitant une vigilance particulière notamment pour les personnes sensibles ou exposées".

Le plan grand froid a été déclenché dans le Pas-de-Calais et le Nord, ce qui va permettre de proposer davantage de places d'hébergement pour les sans-abris. On attend jusqu'à 10 cm de neige sur la Bretagne, 3 cm sur la Picardie et des températures ressenties aux alentours de moins 15 degrés. Il n'y aura aucun transport scolaire aujourd'hui en Bretagne.

Ce mardi matin, les températures sont froides, avec des gelées généralisées sur une large moitié nord du pays, détaille Météo-France. Un vent de nord-est amène une masse d'air très froid. Les températures sur le Nord et le Pas-de-Calais sont à 6 heures du matin de l’ordre de -7 à -5 degrés dans l'intérieur et -4 à -2 degrés sur le littoral. En ressenti on est proche de -14 à -12 degrés sur ces deux départements.