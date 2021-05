CARTE - Météo : pourra-t-on boire un verre en terrasse mercredi ?

La France entre ce mercredi 19 mai dans une nouvelle phase du déconfinement avec la réouverture des lieux culturels, des commerces et des terrasses des cafés, bars et restaurants. Pour en profiter au maximum, beaucoup espèrent du soleil... mais il ne sera pas forcément au rendez-vous.

C'est LA question qui revient en boucle ces derniers jours : quel temps fera-t-il ce mercredi 19 mai pour la deuxième étape du déconfinement ? Un temps à aller au cinéma ou plutôt à boire un verre en terrasse ?

Comme souvent avec la météo, cela va dépendre des régions, indique Météo France.

Les prévisions de Météo France pour mercredi après-midi. - Capture d'écran Météo France

Averses fréquentes dans l'est de la France

La région la moins gâtée ce mercredi sera toute la partie est de la France : Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté et Rhône-Alpes. Des averses seront fréquentes, avec même "un risque d'orages", indique Marion Pirat, prévisionniste à Météo France.

Côté températures, comptez entre 7 et 11 degrés le matin et entre 13 et 17 degrés l'après-midi.

Grand soleil sur les régions méditerranéennes

Le soleil sera en revanche très présent sur le Languedoc-Roussillon, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Corse toute la journée de mercredi. Les températures oscilleront entre 13 et 16 degrés le matin et autour de 20 degrés l'après-midi.

Attention cependant, d'importantes rafales de vent sont attendues.

Eclaircies et rares averses sur la moitié ouest

Sur une large partie ouest de la France, allant de la Normandie à la Nouvelle-Aquitaine, en passant par la Bretagne, les Pays de la Loire et la région Midi-Pyrénées, il faut s'attendre à des nuages le matin, quelques éclaircies et de rares averses. Dans l'après-midi et la soirée, le risque d'averses sera "marginal", précise Marion Pirat. "Ce serait vraiment pas de chance s'il pleuvait pendant que vous êtes en train de boire un verre en terrasse !", précise, avec un grand sourire dans la voix, la prévisionniste.

Il fera entre 9 et 13 degrés le matin et entre 13 et 15 degrés l'après-midi et en soirée.

Averses puis éclaircies sur la partie centrale

Sur la verticale au centre du pays - les Hauts-de-France, l'Ile-de-France, la région Centre et l'Auvergne - la matinée de mercredi s'annonce pluvieuse. "Des averses sont attendues jusqu'en début d'après-midi puis le temps va s'assécher dans la soirée", indique Marion Pirat. Rassurez-vous : "Il sera possible de prendre l'apéro en terrasse à 18 heures", s'amuse-t-elle !

Il faudra en revanche là aussi prévoir une petite veste puisqu'il fera autour de 9 degrés le matin et entre 12 et 15 degrés l'après-midi.

Températures fraiches jusqu'à la fin de la semaine

Globalement, seules les régions méditerranéennes auront des températures clémentes mercredi. Partout ailleurs, les maximales ne dépasseront pas les 15-17 degrés. A cette période de l'année, "on pouvait espérer trois ou quatre degrés de plus".

La journée durant laquelle on pourra davantage profiter des terrasses, parcs et jardins est celle de jeudi. "On aura une journée sèche sur toutes les régions, toute la journée, hormis quelques averses le matin dans le Grand Est et en fin d'après-midi dans le Finistère."

Ensuite, les températures fraiches vont perdurer jusqu'à la fin de la semaine, avec "une perturbation pluvieuse qui va traverser le pays vendredi" et des averses sont de nouveau attendues pour le week-end, sauf près de la Méditerranée.