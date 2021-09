CARTE - Météo : quatre départements du sud de la France placés en vigilance orange

Le Gard et l'Hérault sont placés en vigilance orange orages et pluie-inondation par Météo France ce samedi matin, la Drôme et l'Ardèche pour pluie-inondation uniquement. De violents orages et de fortes pluies sont attendus en seconde partie de nuit.