Météo France a placé ce jeudi après-midi trois départements, la Drôme, l'Isère et l'Ardèche, en vigilance orange pour neige-verglas. Les Landes, le Gers et le Tarn-et-Garonne restent en orange pour un risque de crues.

CARTE - Météo : six départements en vigilance orange, pour neige-verglas ou pour crues

L'Isère, la Drôme et l'Ardèche sont placés en vigilance orange "neige-verglas" (illustration).

Dans son dernier bulletin publié ce jeudi après-midi, Météo France a placé trois nouveaux départements en vigilance orange pour neige-verglas. Il s'agit de la Drôme, de l'Ardèche et de l'Isère. Ils vont faire face à un "épisode hivernal non exceptionnel pour les régions concernées mais suffisamment notable pour rendre les conditions de circulation difficiles".

Six départements sont en vigilance orange, pour neige-verglas ou pour crues. © Visactu

Jusqu'à 5 cm de neige à Grenoble

A partir de la soirée du 31 décembre, les précipitations vont "devenir plus continues" sur les trois départements. En milieu de nuit, la limite pluie/neige va commencer à s'abaisser sensiblement pour atteindre 150 à 300 mètres suivant les endroits.

On attend sur l'épisode un à trois centimètres en vallée du Rhône (éventuellement un peu plus localement), deux à cinq centimètres à Grenoble, cinq à dix centimètres sur le Nord-Ardèche dès 200/300 m, cinq à 15 centimètres sur le reste de la Drôme et l'Isère, avec 15 à 30 cm dès 500/700 m.

Sur les départements limitrophes, "Loire, Haute Loire, est de l'Ain, extrême ouest des Savoies, on attend également trois à cinq cm, localement 10 cm", indique Météo France.

Crues "importantes" dans le sud-ouest

Dans le sud-ouest du pays, trois départements sont toujours en vigilance orange : les Landes, le Gers et le Tarn-et-Garonne. Météo France précise qu'un risque de crues "importantes" est encours sur l'Adour moyen, la Midouze et la Gimone.

La vigilance a en revanche été levée ce jeudi matin pour le Lot-et-Garonne.