CARTE - Météo : trois départements du sud-est toujours en vigilance orange orages et pluie-inondation

Les départements du Gard, de la Drôme et de l'Ardèche sont toujours en vigilance orange "orages" et "pluie inondation" ce dimanche matin. Météo France a levé l'alerte pour le département de l'Hérault qui est repassé en vigilance jaune.

Météo France maintient la vigilance orange "orages" et "pluie-inondation" pour les départements de la Drôme, de l'Ardèche et du Gard ce dimanche matin. L'alerte est valable jusqu'à ce lundi 27 septembre 6h. Des orages se sont activés sur le nord-est de l'Hérault et l'ouest du Gard. Ils s'accompagnent localement de grêle.

En cette fin de nuit, Météo France a relevé des cumuls sur 3h de 119 mm à Saint Christol-les-Alès, 104 mm à Salindres, 79 mm à Colognac. Dans le Gard, l'épicentre du phénomène s'est concentré dans le bassin alésien. Jusqu'à 150 millimètres de précipitations sont tombés dans le secteur d'Alès. Les sapeurs-pompiers du Gard ont été mobilisés pour deux incendies sur des maisons frappées par la foudre, à Ribaute-les-Tavernes et à Molières-sur-Cèze. Il n'y a pas de blessé.

Selon le bulletin de Météo France, en fin de nuit, une ligne orageuse s'étirait du sud-ouest de l'Ardèche à la Drôme des collines. Ce système, actif, donne des fortes précipitations, avec de fortes intensités, et parfois du vent et de la grêle localement. Météo France a relevé, depuis les premiers orages, 50 à 100mm sur un axe allant de Largentière à Valence/Tournon.

En Ardèche, il est tombé environ 95mm en six heures, dont 64mm en trois heures à la station du col de Croix Millet. Environ 111mm en six heures, dont 76mm en trois heures au col de l'Escrinet. Environ 95mm sur six heures, dont 70mm en trois heures à Aubenas. Environ 77mm sur six heures, dont 60mm en trois heures à Privas.

Une centaine d'interventions liées aux intempéries dans la Drôme et l'Ardèche

En Ardèche et dans la Drôme, les pompiers ont effectué une centaine d'interventions, inondations et incendies, liées aux intempéries. À Saint-Étienne-de-Fontbellon (Ardèche), trois personnes légèrement intoxiquées par les fumées ont été transportées à l'hôpital. Les communes de Saint-Péray, Charmes-sur-Rhône, Livron-sur-Drôme, et de Romans-sur-Isère notamment ont été touchées par des épisodes de grêle pendant plusieurs minutes cette nuit.

Le département de l'Hérault est repassé en vigilance jaune "orages" et "pluie-inondation". Même si quelques averses touchent encore le nord de l'Hérault, la situation ne justifie plus de vigilance orange. Sur l'épisode, il est tombé 50 à 60mm sur le nord du département de l'Hérault.

Carte vigilance aux orages ce dimanche 26 septembre 2021. © Radio France - Frédéric Denis

La carte de vigilance "pluie-inondation" ce dimanche 26 septembre 2021. © Radio France - Frédéric Denis

Quelle évolution pour les heures à venir

Selon le bulletin de Météo France, actualisé peu après 8h, des orages forts sont encore présents sur le Gard. Ces orages perdent actuellement en intensité et se décalent progressivement vers l'est du département et la vallée du Rhône. Ils vont s'évacuer en cours de matinée. Ces orages peuvent encore donner des quantités de pluies de l'ordre de 50 à 80 mm en peu de temps, et donner localement de la grêle et de fortes rafales de vent.

Dans la Drôme et l'Ardèche, la dégradation pluvio-orageuse s'évacue vers l'est, dans les prochaines heures. Elle pourra encore être suivie par des cellules orageuses isolées en vallée du Rhône, jusqu'en fin de matinée. Si les orages peuvent être localement forts avec grêle et bourrasques, c'est surtout l'intensité des précipitations en peu de temps qui est préoccupante. On attend encore de l'ordre de 20 à 40mm sur le reste de l'épisode.

Le reste de la région Rhône-Alpes est également concerné par la dégradation pluvio-orageuse, avec des passages d'orages localement forts et parfois gréligènes. Cependant, ces orages devraient circuler suffisamment vite pour ne pas commettre les dégâts justifiant une vigilance orange, d'où le maintien de ces départements en vigilance jaune. La situation reste néanmoins à surveiller.