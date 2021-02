Météo France place à nouveau ce jeudi matin l'Ouest en vigilance orange Neige-Verglas, en plus des départements de l'Est en alerte Grand Froid. Quatre autres départements restent en vigilance inondation.

CARTE : Neige, verglas et grand froid, 16 départements de l'Ouest et de l'Est en vigilance orange

Les pluies verglaçantes reviennent sur l'Ouest de la France ce qui oblige Météo France à placer à nouveau ce jeudi matin quatre départements de l'Ouest en vigilance orange Neige-Verglas, le Finistère, les Côtes-d'Armor, le Morbihan et la Loire-Atlantique.

Ils s'ajoutent aux 12 départements de l'Est en alerte Grand froid, le Bas-Rhin, la Moselle, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Haute-Marne, l'Aube, l'Yonne, la Côte-d'Or, la Haute-Saône, le Haut-Rhin, le territoire de Belfort et les Vosges particulièrement touché par des températures glaciales. En revanche, la vigilance Neige-Verglas ne concerne plus ces départements. La vigilance est en entièrement levée pour le Doubs.

Météo France place au total 20 départements en vigilance orange - ©Météo France

Quatre départements sont toujours en vigilance orange "crues", la Charente-Maritime, la Gironde, la Somme et la Seine-et-Marne.

Des températures glaciales

Météo France prévient : il faut s'attendre à des températures glaciales pour les jours à venir. Globalement, les températures de ce jeudi au lever du jour sont comprises entre -10 et -14 degrés, localement moins. On est plutôt entre -6 et -9 degrés sur les secteurs de Dijon, Gray et Verdun, Metz. Le vent de secteur nord-est sera un facteur aggravant, augmentant fortement la sensation de froid. Le ressenti dans les zones les plus froides atteindra -15 à -20. Dans la journée, les températures maximales resteront négatives, comprises entre -3 et 0 degré. Le vent accentuera toujours la sensation de froid.

Les températures observées ce jeudi matin sont fortement négatives sur les départements en vigilance orange. Metéo France relève à 5 heures : -8 degrés à Troyes, -8 degrés à Belfort (90), -6 degrés à Mulhouse (68), -9 degrés à Epinal (88), -7 degrés à Langres (52), -9 degrés à Strasbourg (67), -9 degrés à Bar-le-Duc (55), -9 degrés à Metz (57) et -11 degrés à Nancy (54).

A l'Ouest, les premiers flocons arrivent au lever du jour sur la Bretagne et confirment le scénario prévu, à savoir un petit épisode neigeux suivi de pluies verglaçantes à la mi-journée. La plus grande prudence est de mise sur la route.

C'est aujourd’hui que le contraste sera le plus frappant entre la moitié Nord et la moitié Sud de la France puisque les températures seront très douces autour de la Méditerranée. A Perpignan par exemple, Météo France prévoit 15 degrés ou encore 14 à Nice.