CARTE - Neige-verglas, grand froid, crues : 17 départements en vigilance orange

Selon le dernier bulletin de Météo France, 17 départements sont toujours en vigilance orange ce samedi matin. Après une nuit glaciale, 13 territoires du nord-est (l'Aube, la Côte-d'or, le Doubs, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Haute-Saône, les Vosges, l'Yonne et le Territoire de Belfort) sont en alerte au grand froid. Trois départements bretons, les Côtes-d'Armor, le Finistère et le Morbihan, restent eux en vigilance neige-verglas, en raison de pluies verglaçantes. Enfin, la Charente-Maritime demeure elle en orange pour un risque de crue-inondations.

L'épisode de neige est en revanche terminé en région Auvergne-Rhône-Alpes. Mais soyez prudents, En Rhône-Alpes, Météo France observe de fortes gelées, parfois jusqu'à -9 degrés en plaine.

Des températures glaciales dans le nord-est

Le mercure a fortement chuté dans la nuit de vendredi à samedi dans le nord-est. Ce samedi matin, le thermomètre affiche des valeurs entre -6 et -10 degrés, localement -10 degrés. Météo France relève notamment -15 degrés à Bâle-Mulhouse, -12 degrés à Luxeuil (Haute-Saône) et -11 degrés à Langres (Haute-Marne). Le vent d'est à nord-est souffle entre 40 et 60 km/h, ce qui accentue la sensation de froid. Les températures ressenties sont souvent comprises entre -15 et -18 degrés, localement moins.

Et attention, le mercure va rester très bas jusqu'à dimanche matin. Ce samedi après-midi, il ne devrait pas dépasser la barre des 0 degré en Lorraine, Alsace, Franche-Comté, sur l'est de la Haute-Marne et l'est de la Côte-d'Or. Sur l'Aube, l'Yonne, l'ouest de la Haute-Marne et l'ouest de la Côte-d'or, des températures de 0 à 2 degrés sont attendues au meilleur moment de l'après-midi.

Dans la nuit de samedi à dimanche, les températures vont à nouveau chuter, souvent entre -8 et -12 degrés. Le vent de nord-est reste soutenu et renforce la sensation de froid donnant un ressenti entre -12 et -18, parfois plus bas.

Des pluies verglaçantes en Bretagne

Ce samedi matin, une perturbation s'abat sur la pointe bretonne et va gagner l'est de la région en cours de journée. Des pluies verglaçantes sont possibles, notamment sur les Côtes-d'Armor, venant aggraver les phénomènes glissants déjà présents avec le regel. De petites couches de glace peuvent à nouveau se former sur les chaussées.

Les départements de l'Ille-et-Vilaine, de la Manche et de la Loire-Atlantique pourraient être également concernés d'ici la fin d'après-midi, mais dans une moindre mesure (vigilance jaune), selon Météo France.

Ralentissement de la décrue en Charente-Maritime

La décrue est en cours sur l'ensemble de la Charente Aval, mais elle va se ralentir ce samedi selon Vigicrues, en raison de la crue de la Seugne et des autres affluents (Né, Antenne). A Chérac, on attend environ 6,30m à la mi-journée, un niveau qui devrait rester stable jusqu'en soirée. Du côté de Saintes, la Charente devrait atteindre 5,55m à 5,62m samedi soir, et jusqu'à 5,60m dimanche midi.