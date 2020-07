CARTE - Vague de chaleur : où trouver de la fraîcheur en Franche-Comté ?

Une vague de chaleur touche désormais toute la Franche-Comté. Le Doubs et le Jura sont en vigilance orange canicule. France Bleu vous propose une sélection des lieux les plus frais de la région où le thermomètre est plus bas.

Le thermomètre s'affole depuis 24 heures dans toute la Franche-Comté. 34 degrés ont été relevés à Belfort et Montbéliard jeudi et le Doubs et le Jura ont été placés en vigilance orange canicule. Pourtant, l'épisode n'est pas encore terminé : le pic des températures est attendu pour vendredi.

Pour vous aider à mieux supporter la chaleur dans la région, nous vous proposons une carte interactive qui compile les endroits les plus frais du Jura, de la Haute-Saône, du Doubs et du Territoire de Belfort.

Si vous cherchez des points d'eau pour vous rafraîchir, nous vous conseillons :

le lac de Vaivre

les cascades du Hérisson

le saut du Doubs.

Vous trouverez de la fraîcheur en altitude en montant au Mont d'or, ou sous-terre avec :

les grottes d'Oselle

les grottes de Moidons,

les couloirs de la citadelle de Belfort.

Pour tout de même se maintenir en forme, nous vous conseillons le sentier des mines à Giromagny dans les contreforts du Ballon d'Alsace.

Carte interactive

Ne pas sous-estimer la chaleur

Des conseils sont à appliquer pendant cette période de fortes chaleurs. Frédérique Nassoy-Stehlin, la présidente de l'ordre des médecins du Territoire de Belfort conseille de ne pas sortir entre 10 heures et 18 heures si le déplacement n'est pas indispensable. Boire de l'eau est évidemment indispensable pour les plus fragiles. Pour autant, ces conseils s'appliquent à tout le monde : "On voit quelque fois des personnes faire une activité sportive comme elles en ont l'habitude en milieu de journée... Il faut éviter car en cette période de canicule, le corps est beaucoup plus sollicité". La médecin met en garde face à des risques de malaises cardiaques.

En cas de malaise, contactez votre médecin ou le 15. Pour obtenir des informations sur l'épisode caniculaire, un numéro vert gratuit est en place : 0800 06 66 66