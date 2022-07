CARTE - Canicule : où fera-t-il le plus chaud en Nouvelle-Aquitaine cette semaine ?

Météo France a détaillé ce lundi, ses prévisions pour les dix jours qui viennent dans le contexte de vague de chaleur. Alors que le nord de la France devrait bénéficier d'un relatif rafraîchissement de l'ambiance entre mercredi et vendredi, en Nouvelle-Aquitaine et dans tout le sud de la France, la chaleur n'ira qu'en augmentant. Des températures jusqu'à 42°C sont annoncées en fin de semaine.

Lors de l'épisode de canicule survenu en juin dernier, il y a moins d'un mois, des records avaient été battus dans plusieurs départements de la région : les Landes, la Dordogne, au Pays basque, en Charente, etc. Le dimanche 17 juillet devrait être la journée la plus chaude de la semaine. Où va t-il faire le plus chaud cette semaine dans notre région ? France Bleu fait le point grâce à une carte interactive.

Les températures maximales annoncées

À Mont-de-Marsan, mercredi, ce sont 39°C qui sont prévus et il a fait 36°C ce lundi dans la ville landaise. Mais il n'y a pas que l'intérieur des terres à être touché par la vague de chaleur : à La Rochelle, les spectateurs des Francofolies devront affronter 35°C pour l'ouverture du festival mercredi et jusqu'à 37°C dimanche. Des records absolus pourraient être battus mais l'on ignore encore combien de temps va durer le phénomène. Même si le niveau de chaleur "qui risque de nous arriver est encore difficile à évaluer", les possibles scénarios envisagés sont "tous très chauds" précise Sébastien Leas, prévisionniste. Vingt-trois départements - dont sept en Nouvelle-Aquitaine depuis ce lundi, 16h - sont en vigilance jaune à la canicule, la vigilance orange pourrait être déclarée pour certains à partir du milieu de semaine.

Cette vague de chaleur devrait durer "à minima" entre huit et dix jours et aucune dégradation orageuse n'est prévue pour l'instant. D'ailleurs, il va falloir s'y faire expliquent les prévisionnistes de Météo France et le climatologue rassemblés lors d'un point presse national en visioconférence. "Dans le contexte de changement climatique, le couloir rhodanien et même la vallée de la Garonne seront encore plus soumises aux vagues de chaleur à l'avenir". Faut-il s'en inquiéter ? "J’aurais tendance à m’inquiéter de voir la répétition de ces vagues de chaleur notamment dans un contexte de réchauffement climatique" répond Sébastien Leas. "On s’attend à ce que, d’ici la fin du siècle, l’été 2003 et les 35°C soient un peu la norme. Nos étés sont de plus en plus chauds, de plus en plus longs" ajoute Matthieu Sorel, lui aussi prévisionniste.