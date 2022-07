CARTES - Canicule : où trouver des endroits frais près de chez vous ?

En période de canicule ou de fortes chaleurs, Francebleu.fr vous propose de trouver les endroits où il est possible de se rafraîchir près de chez vous. Une liste non exhaustive et subjective mais néanmoins utile pour trouver un peu de fraîcheur.

En période de canicule ou de fortes chaleurs, tous les moyens sont bons pour se rafraîchir. Francebleu.fr vous propose un tour d'horizon des points de fraîcheur près de chez vous.

Bourgogne Franche-Comté

Entre les grottes les sites historiques et les points d'eau, la région Bourgogne-Franche-Comté regorge de lieux où les températures sont plus fraiches.

En Bourgogne, on peut se rafraîchir dans les grottes d'Arcy-sur-Cure, où il fait 12 degrés toute l'année ou encore en Côte-d’Or, dans les grottes de Bèzes. Sous terre, il y fait aussi entre 12 et 13 degrés tout au long de l'année.

En Franche-Comté, on vous propose une sélection de lieux où vous pourrez trouver de la fraîcheur dans le Doubs, la Haute-Saône, le Jura et le Territoire-de-Belfort. Le lac de Saint Point ou la lac de Vaivres, les cascades du Hérisson ou le Saut du Doubs sont les meilleurs endroits pour se baigner, tandis que les fruitières ou caves à comté permettent de se maintenir au frais.

Bretagne et Pays de la Loire

France Bleu vous propose une sélection des lieux où vous pourrez vous rafraîchir en Bretagne et dans les Pays de la Loire. Des lacs et des plans d'eaux sont proposés mais aussi le jardin éphémère de la place de la République au Mans. Les plages de Bretagne sont des spots incontournables pour être un peu plus au frais. Voici quelques lieux où vous pourrez retrouver un peu de fraîcheur.

Charente et Charente-Maritime

France Bleu La Rochelle vous propose des pistes pour avoir un peu moins chaud en Charente et en Charente-Maritime.

En Charente les grottes seront vos meilleures amies pour rester au frais : les grottes du Quéroy et le Roc de Sers vous offre des températures agréables. Deuxième solution faire du canoë-kayak sur la Charente (avec une casquette et de la crème solaire) et en profiter pour se baigner.

Du côté de la Charente-Maritime, il y a bien sûr l'océan. Mais si vous préférez le regarder plutôt que vous baignez dedans, l'Aquarium de La Rochelle est fait pour vous. Les grottes du Régulus, aussi vous permettent de rester au frais.

Grand Est

Dans le Grand Est, il y a de nombreux lieux, où trouver la fraîcheur. Des sites historiques, aussi bien que des coins de nature ou tout simplement des monuments où l'on est au frais.

En Alsace, on vous propose une sélection de lieux où vous pourrez trouver de la fraîcheur dans le Bas-Rhin et le Haut-Rhin. Parmi eux, la cathédrale de Strasbourg, le château du Haut-Koenigsbourg ou encore la cascade du Nideck, mais aussi les sites historiques comme le Hartmannswillerkopf.

En Lorraine, que ce soit dans la Meuse, en Meurthe-et Moselle, en Moselle et dans les Vosges. les lieux ne manquent pas. La citadelle de Verdun, ou encore les mines de fer de Neufchef et du Thillot, sont des bons endroits pour rester au frais. On trouve aussi de nouveaux spots de fraîcheur comme le mur d'eau installé dans le parc de la Pépinière à Nancy depuis la fin juin.

En Champagne-Ardenne, vous trouverez la fraîcheur notamment des caves de Champagne (11°C garantis chez Ruinart à Reims), les classiques lacs du Der ou des Vieilles Forges ou plus simplement dans la cathédrale de Reims.

Nord Pas-de-Calais

France Bleu Nord vous propose une petite sélection de lieux où vous trouverez la fraîcheur dans le Nord et le Pas-de-Calais. Vous pouvez retrouver les plus belles plages au bord de la Manche, mais aussi des lieux plus atypiques comme la carrière Wellington ou encore les Boves d'Arras.

Normandie

En Normandie, même à l'intérieur des terres, entre les jardins et les cathédrales, les lacs et les musées, France Bleu vous propose une jolie sélection de lieux où vous retrouverez un air plus respirable, au-delà des plages évidemment incontournables.

Paris

À Paris, plus de 900 îlots de fraîcheur ont été répertoriés par la mairie, vous pouvez trouver la carte complète ici.

Mairie de Paris

Picardie

France Bleu Picardie vous propose une petite sélection de lieux où vous trouverez la fraîcheur dans la Somme. La baignade en Baie de Somme ainsi que les hortillonnages d'Amiens sont bien entendus des incontournables.

Poitou

Dans la Vienne et les Deux-Sèvres, France Bleu Poitou a dressé une petite liste d'une dizaine de sites où vous trouverez un peu de fraîcheur.

Rhône-Alpes

En Rhône-Alpes, France Bleu vous propose des idées de sortie fraîcheur grâce à son Passeport de l'été 2022. Découvrez des îlots de fraîcheur dans la Drôme, l'Ardèche, l'Isère, la Loire, la Savoie et la Haute-Savoie.

Sud-Est

Loin des plages bondées du littoral méditerranéen, France Bleu vous suggère une trentaine de lieux de baignade en eau douce en Occitanie et en Provence-Alpes-Côte d'Azur, parmi lesquels, le majestueux pont du Gard, les cristallines gorges du Verdon, le superbe lac des Bouillouses ou encore la délicieuse Fontaine de Vaucluse.

Sud-Ouest

Dans le Sud-Ouest de la France, France Bleu vous propose des points de fraîcheur dans les Landes, dans le Béarn et en Bigorre, en Occitanie, en Dordogne, en Gironde et au Pays basque. Plages, jardins, grottes, montagnes, les spots ne manquent pas pour se rafraîchir où que vous soyez.

En Berry

Dans le Cher et l'Indre, France Bleu Berry a repéré des lieux de baignade et de fraicheur en bord de rivière ou en forêt.