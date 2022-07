CARTES - Le mois de juillet a été le plus sec en Lorraine depuis le début des relevés en 1959

Aucun secteur n'est épargné par la sécheresse en Lorraine. De la Meurthe-et-Moselle en passant par la plaine des Vosges, les relevés des sols de juillet sont les plus déficitaires en eau depuis 1959. Même le massif des Vosges, habituellement plus gorgé en eau, est touché par ces records. Entre 5 et 20mm de précipitations relevés en Lorraine, contre 70 à 80 habituellement, même jusqu'à 120 dans le massif.

Les moyennes de précipitations en Lorraine depuis 1991 - Météo France

En comparaison, les relevés de précipitations sur le mois de juillet 2022. - Météo France

Si les températures n'ont pas battu des records, malgré les presque 40 degrés atteints le 19 juillet, jamais les relevés sur nos sols n'avaient été aussi bas dans un mois de juillet depuis 1959. D'autant que le phénomène semble s'accentuer selon Bruno Cunin, prévisionniste à Météo France. "Les mois de juillet précédents avaient été parfois aussi bien secs, mais moins que celui de cette année."

Les relevés de la sécheresse des sols en juillet dans le département de Meurthe-et-Moselle. En bleu, un mois excédentaire en eau. En rouge, un mois déficitaire. - Météo France

Les relevés de la sécheresse des sols des mois de juillet dans les Vosges. - Météo France

Ce qui préoccupe encore plus, c'est que les prévisions à venir ne semblent pas forcément rassurante. "Jusqu'au moins le milieu de la semaine prochaine, on reste sur un temps qui va en plus devenir de plus en plus chaud", détaille Bruno Cunin. En conséquence : le prévisionniste estime que les phénomènes secs seront de plus en plus extrêmes à l'avenir. Et qu'à l'inverse, les étés humides subiront des précipitations de plus en plus fortes. A l'image de l'été 2021 où les crues avaient parfois été violentes, notamment en Belgique et en Allemagne.