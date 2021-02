Ce mercredi, journée la plus chaude de la semaine en Drôme et en Ardèche

Un record de chaleur est tombé ce mercredi 24 février en Ardèche. À Annonay, il a fait 21,2°C ce mercredi, soit 0,1°C de plus que le 24 février 2019. Un temps très doux lié une remontée d'air chaud venu du Sahara. "Il y a des hautes pressions situées au-dessus de l'Italie et des Balkans en ce moment. Dans cette situation, on a un flux de Sud qui va remonter une masse d'air doux depuis le Sahara, le Maghreb vers la France", détaille Cloé Balducchi, prévisionniste à Météo France à Montélimar.

Le temps idéal pour se changer les idées

À Valence, nombreux sont ceux qui ont profité ce mercredi midi de ces rayons de soleil, une éclaircie dans l'actualité morose du moment. "On fait notre premier pique-nique dehors, explique Sophie. Ça remotive à sortir et à prendre du plaisir. On entend tellement parler du Covid qu'il faut rester sur des choses positives et le soleil aide bien !"

Avec son groupe d'amis, Hugo profite de sa pause méridienne. "C'est assez compliqué de sortir. Le soir, on doit rentrer chez nous directement après les cours. Donc tout ce qu'on peut prendre, le moindre rayon de soleil, on prend. C'est important, c'est de la vitamine !"

La douceur devrait encore se prolonger ce week-end avant un retour aux normales de saison la semaine prochaine.