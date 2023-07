"Ce mois de juillet en Sarthe est une respiration dans le réchauffement climatique", pour Météo France

Ces derniers jours en Sarthe, on est habité à de la pluie et à des températures printanières, plutôt qu'un grand ciel bleu et un beau soleil. Pourtant, les averses ne permettent pas de remplir les nappes phréatiques. "On est même en déficit pluviométrique", précise Didier Grossin, prévisionniste à Météo France Pays de la Loire. "Sur le département de la Sarthe, les précipitations qu'on a actuellement ne sont pas très efficaces. Elles sont juste un peu pénibles pour l'agriculture dans la mesure où elles vont apporter de l'humidité sur les végétaux et ça va être propice au développement de maladies comme les champignons. On n'en parle même pas des nappes phréatiques. De toute façon, ce n'est pas en été qu'on recharge les nappes phréatiques, malgré des précipitations orageuses ou des averses."

"Un climat confortable"

Pour autant, il ne faut pas voir seulement le mauvais côté de la médaille, relativise Didier Grossin. La météo pluvieuse et humide empêche même d'accentuer les départs d'incendies en forêt. "Il y a trois facteurs au déclenchement des feux de forêt : le vent supérieur à 30 km/h, le taux d'humidité inférieur à 30% et les températures supérieures à 30 degrés. Actuellement, on n'a pas du tout ces conditions météo, donc c'est plutôt favorable pour le non départ de feu. Ça permet aussi d'éviter les grandes chaleurs. Actuellement, on a un climat très confortable et pas du tout ce qu'ils ont dans le Sud de la France. Nous, on a des températures ni fraîches ni excessives. Ce mois de juillet est une respiration dans le réchauffement planétaire."