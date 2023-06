Ce mois de juin bat déjà des records pour les orages dans les Pyrénées-Atlantiques

L'année dernière en 2022, le mois de juin avait déjà battu tous les records en nombre de foudroiements. "On avait connu une activité électrique inédite avec plus de 4 000 éclairs qui avaient frappé le département des Pyrénées-Atlantiques. C'était déjà un record absolu" explique Stéphane Schmitt, le chef du département marketing chez Météorage, basé à Pau. Au 13 juin de cette année 2023, ce record est déjà battu. "Ce mois de juin est encore plus impacté. Il est loin d'être terminé, on aura probablement encore de l'activité orageuse donc on va sans doute atteindre des sommets en termes d'activité orageuse" explique le spécialiste des orages cartes à l'appui.

Un mois de juin tout à fait exceptionnel

La carte des foudroiements depuis le début du mois de juin 2023. - Météorage

Cette année, la saison des orages a commencé dès le mois de mars. Ces trois dernières semaines ont été particulièrement intenses mais selon Joris Royer, chef de projet à Météorage, nous devrions très vite sortir de ce cycle avec le retour de l'anticyclone dès mercredi. "On se retrouve ces dernières semaines dans un marais barométrique avec des pressions ni trop hautes, ni trop basses qui font que les orages se régénèrent juste avec le rayonnement solaire." Cette configuration météorologique donne des orages très difficiles à prévoir comme celui de lundi soir à Pau, "parce qu'il n'y a pas de flux réel," explique le météorologue. "Ce sont des orages qui stagnent et qui génèrent une importante concentration d'éclairs et de précipitations."