Une petite pluie fine au réveil, une averse vers 16 h et un peu de bruine sur les terrasses fraîchement rouvertes. Vous avez peut être l'impression que la météo s'acharne. Ce n'est pas qu'une impression, ce mois de mai a été particulièrement pluvieux.

Ce mois de mai est bien plus humide que d'ordinaire.

L'année 2020 est la plus chaude de l'histoire en 2020. Des records de sécheresse sont battus également mais aussi à l'inverse des records de pluie.

60 à 70 millimètres d'eau depuis le premier mai. C'est ce que Thierry Loquet, prévisionniste au centre Météo France de Rouen-Boos, a relevé. C'est presque équivalent à un mois de pluie d'une autre année. "Il va y avoir encore quelques jours de pluies ce mois-ci donc nous allons certainement dépasser les quantités de pluie habituelles," précise-t-il. Pas de quoi s'inquiéter pourtant, ce n'est pas la météo qui devient folle.

Une question de "chance"

"Ça arrive. Cela fait partie de la variabilité climatique de notre région, explique Thierry Loquet. En avril, un anticyclone nous avait protégés, il a fait très beau et sec. Ce mois-ci le régime océanique a pris le relais." La météo avait effectivement été particulièrement clémente le mois passé : seulement 5 jours de pluie. Alors par comparaison le mois de mai et son seul jour sec parait froid et humide.

Cependant avec des températures entre 15 et 18 degrés, il ne fait que légèrement plus froid que la moyenne. "Je pense que c'est la durée de la fraîcheur plutôt que son ampleur qui donne cette impression désagréable," suppose le prévisionniste. Nous ne sommes donc qu'à quelques jours de temps sec d'un mois de mai normal.

Loin des records des années 70 et 80

S'il a plus plu que la moyenne, les précipitation sont tout de même bien inférieures aux records enregistrés en 1973 et 1981. À Rouen ou Evreux, il avait plu entre 120 et 150 millimètres d'eau pendant le mois de mai. "Même si c'est sur un mois entier, c'est à peu près le double de ce qu'on a eu pour l'instant. Malgré les jours humides qui nous attendent encore, je ne pense pas qu'on ira jusque-là." relativise Thierry Loquet.